Fenerbahçe eli boş dönmedi! UEFA Avrupa Ligi’nde Slavia Prag 1-2 Fenerbahçe | İşte dakika dakika yaşananlar

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun öğrencileri rakibini 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi: Slavia Prag: 1 - Fenerbahçe: 2 (Takvim.com.tr foto arşiv)

İşte maçta dakika dakika yaşananlar:

7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Lukas Provod'un ceza sahasına yerden pasında Tomas Chory tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada Diouf'un sol kanattan sert ortasında Doudera kafayı vururken top üst ağlarda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi: Slavia Prag: 1 - Fenerbahçe: 2 (Takvim.com.tr foto arşiv)

30. dakikada Provod'un sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya koşu yapan Doudera'nın gelişine vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

35. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Edin Dzeko, rakibinden sıyrılarak kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

UEFA Avrupa Ligi: Slavia Prag: 1 - Fenerbahçe: 2 (Takvim.com.tr foto arşiv)

52. dakikada Szymanski, Dorley'den şık bir çalımla sıyrılarak topla ilerledi ve ceza yayı içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kinsky'de kaldı.

72. dakikada hızlı kullanılan taç atışı sonrası topla buluşan Diouf'un son çizgiden ortasında Doudera altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

UEFA Avrupa Ligi: Slavia Prag: 1 - Fenerbahçe: 2 (Takvim.com.tr foto arşiv)

80. dakikada ceza sahasına giren Doudera, topu içeriye çevirirken kaleci Livakovic meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

85. dakikada sol kanattan Mert Müldür'ün arka direğe ortasında Tusan Tadic'in gelişine pasında Youssef En-Nesyri'nin kale önünde yaptığı vuruşta top kaleci Kinsky'e de çarparak ağlarla buluştu. 1-2