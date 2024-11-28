SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe eli boş dönmedi! UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag 1-2 Fenerbahçe | İşte dakika dakika yaşananlar

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe, kritik bir mücadelede Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk oldu. Ülke puanı için büyük önem taşıyan bu karşılaşmada Sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 23:16 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 01:15
Fenerbahçe eli boş dönmedi! UEFA Avrupa Ligi’nde Slavia Prag 1-2 Fenerbahçe | İşte dakika dakika yaşananlar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun öğrencileri rakibini 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi: Slavia Prag: 1 - Fenerbahçe: 2 (Takvim.com.tr foto arşiv)UEFA Avrupa Ligi: Slavia Prag: 1 - Fenerbahçe: 2 (Takvim.com.tr foto arşiv)

İşte maçta dakika dakika yaşananlar:
7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Lukas Provod'un ceza sahasına yerden pasında Tomas Chory tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 1-0
22. dakikada Diouf'un sol kanattan sert ortasında Doudera kafayı vururken top üst ağlarda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi: Slavia Prag: 1 - Fenerbahçe: 2 (Takvim.com.tr foto arşiv)UEFA Avrupa Ligi: Slavia Prag: 1 - Fenerbahçe: 2 (Takvim.com.tr foto arşiv)

30. dakikada Provod'un sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya koşu yapan Doudera'nın gelişine vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
35. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Edin Dzeko, rakibinden sıyrılarak kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

UEFA Avrupa Ligi: Slavia Prag: 1 - Fenerbahçe: 2 (Takvim.com.tr foto arşiv)UEFA Avrupa Ligi: Slavia Prag: 1 - Fenerbahçe: 2 (Takvim.com.tr foto arşiv)

52. dakikada Szymanski, Dorley'den şık bir çalımla sıyrılarak topla ilerledi ve ceza yayı içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kinsky'de kaldı.
72. dakikada hızlı kullanılan taç atışı sonrası topla buluşan Diouf'un son çizgiden ortasında Doudera altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

UEFA Avrupa Ligi: Slavia Prag: 1 - Fenerbahçe: 2 (Takvim.com.tr foto arşiv)UEFA Avrupa Ligi: Slavia Prag: 1 - Fenerbahçe: 2 (Takvim.com.tr foto arşiv)

80. dakikada ceza sahasına giren Doudera, topu içeriye çevirirken kaleci Livakovic meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.
85. dakikada sol kanattan Mert Müldür'ün arka direğe ortasında Tusan Tadic'in gelişine pasında Youssef En-Nesyri'nin kale önünde yaptığı vuruşta top kaleci Kinsky'e de çarparak ağlarla buluştu. 1-2

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 6 ilin emniyet müdürü değişti
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep’te kilit noktalar ele geçirildi! Devrim Muhafızları komutanı Pourhashemi öldü
TRT
Çekya’da dev zafer! Fenerbahçe Slavia Prag’ı 2-1 yendi
Bodrum’da villa için ağaçları katleden Suavi’ye Yücel Arzen’den besteli tepki
Ticaret Bakanlığı’ndan sahte altınla kara para dümeni iddialarına yanıt
Türk Telekom
GSS prim borcu olanlar dikkat! Meclis’ten geçti! 1 Ocak 2015 detayı | GSS prim borcu silindi mi?
Lübnan’dan direniş mesajı: Gözler üzerinizde eller tetikte
Başkan Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık’tan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr’de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye’den İdlib mutabakatı vurgusu
İBB bütçesini konserlere ve gezilere çarçur eden CHP’li Ekrem İmamoğlu ödeme yapmadı! Özel Halk Otobüsü sahipleri Saraçhane’de toplanıyor
İsrailli futbolcudan siyonist selamı! Beşiktaş maçında skandal
İngiltere polisinden PKK’ya darbe: 7 terörist enselendi
Cimbom 1 puanla yetindi! Galatasaray AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı
SON DAKİKA