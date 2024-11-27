Feyyaz Uçar’dan Samet Aybaba ve transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve 4 haftada 11 puan kaybeden Beşiktaş 'ta Başkan Hasan Arat , Futbol A.Ş.'den istifa etti. Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollar ayrıldı. Onur Göçmez ve Işıl Zeybek istifasını sunan isimler oldu. Göçmez'in talebine et yanıtı verilirken Zeybek'in istifası kabul edildi.

Hüseyin Yücel ve Feyyaz Uçar (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Beşiktaş'ta futbol şubenin sorumlulularından biri olarak göreve getirilen Feyyaz Uçar, kulüpte yaşananları anlattı ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Feyyaz Uçar, Samet Aybaba ile ilgili olarak, "Samet Aybaba, benim çok özel abimdir. Geçen seneki kupanın kazanılmasında büyük katkısı vardır. Böyle bir şeyin olması beni çok üzdü. Brad Friedel, sezon başından beri hizmet etmeye çalışıyor. Tam randımanlı çalışmamış olabilir. Samet Aybaba'ya sevgim hiç bitmeyecek. Kendisiyle de görüştüm. Sağ olsun benim yönetimde devam etmemin uygun olduğunu söyledi. Kararı bana bıraktı. Bizden desteğini esirgeyeceğini düşünmüyorum. Tecrübesinden faydalanacağız. Yine arayacağız, soracağız. Maçlarımıza gelmesini istiyoruz. Futbolda böyle şeyler var." dedi.