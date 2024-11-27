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Fenerbahçe'ye dev forvet önerisi! Transferde karar Jose Mourinho'nun

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turları görmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilere farklı kanallar aracılığıyla bazı oyuncular da öneriliyor. Premier Lig'de forma giyen yıldız futbolcu için çok önemli bir gelişme yaşandı. Forvet hattı için yapılan öneri değerlendirilmeye alındı. Kararı Jose Mourinho verecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 22:16 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 22:23
Fenerbahçe’ye dev forvet önerisi! Transferde karar Jose Mourinho’nun

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Bu sezon uzun süredir özlemini çektiği şampiyonluğu elde etmek isteyen Fenerbahçe'de Ocak ayı iple çekiliyor. Kaderini çizecek hamleleri yapmak ve hem ligde mutlu sona ulaşmak hem de Avrupa'da iyi işler yapmak amacında olan Kanarya birçok ismi listesinde bulunduruyor.

Edin Dzeko (AA)Edin Dzeko (AA)

YILDIZLARLA TEMASLAR BAŞLADI

Fenerbahçe'de yönetim belirlenen mevkiler doğrultusunda en iyi hamleyi yapabilmek için kolları sıvadı. Önceliğin verildiği bölgelerin başında sol bek bulunuyor. Jayden Oosterwolde'nin uzun süeli sakatlığı sonrası Hollandalının yerine yeni bir isim alıancak.

Diğer yandan orta saha ve forvet konusunda da adım atılacak. Özellikle Youssef En-Nesyri'nin Arap takımları tarafından takip edilmesi ve Edin Dzeko'nun da dalgalı performansı bu kararın alınmasında etkili oldu.

Jean-Philippe Mateta (REUTERS)Jean-Philippe Mateta (REUTERS)

PREMIER LİG'DEN FORVET ÖNERİLDİ

Wearepalace.co.uk'un haberine göre Crystal Palace, kadrosunda bulunan ancak kötü gidişat sonrasında yollarını ayırmak istediği Jean-Philippe Mateta'yı Kanarya'ya önerdi. Fransız futbolcu konusunda değerlendirme yapma kararı alan yönetim, kısa süre içerisinde adım atabilir.

Haberde Palace'ın kanat bek ve forvet alınabileceği belirtilerek bu durumun sürpriz olmayacağı ifade edildi. Ayrıca Atletico Madrid'den Angel Correa ve Bayern Münih'ten Mathys Tel'in de listede olduğu dile getirildi.

Angel Correa (AA)Angel Correa (AA)

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe ile birlikte gündeme gelen Jean-Philippe Mateta daha önce Galatasaray'ın da listesinde bulunuyordu. Ayrıca kadroya katılmak istenen isimlerden Angel Correa da yine istenen yıldızlar arasında bulunuyor.

Arjantinli yıldız veya Alman golcünün İngiliz ekibine gitmesi halinde Mateta'nın transferi gerçekleşebilir.

Fransız golcünün 2026'da bitecek kontratını revize etmek adına haftada 90 bin pound istediği öne sürüldü.

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