Fenerbahçe’ye dev forvet önerisi! Transferde karar Jose Mourinho’nun

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Bu sezon uzun süredir özlemini çektiği şampiyonluğu elde etmek isteyen Fenerbahçe'de Ocak ayı iple çekiliyor. Kaderini çizecek hamleleri yapmak ve hem ligde mutlu sona ulaşmak hem de Avrupa'da iyi işler yapmak amacında olan Kanarya birçok ismi listesinde bulunduruyor.

Edin Dzeko (AA) YILDIZLARLA TEMASLAR BAŞLADI Fenerbahçe'de yönetim belirlenen mevkiler doğrultusunda en iyi hamleyi yapabilmek için kolları sıvadı. Önceliğin verildiği bölgelerin başında sol bek bulunuyor. Jayden Oosterwolde'nin uzun süeli sakatlığı sonrası Hollandalının yerine yeni bir isim alıancak. Diğer yandan orta saha ve forvet konusunda da adım atılacak. Özellikle Youssef En-Nesyri'nin Arap takımları tarafından takip edilmesi ve Edin Dzeko'nun da dalgalı performansı bu kararın alınmasında etkili oldu.