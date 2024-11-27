Okan Buruk açıkladı! "Sözleşmesinde özel madde var"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşmaya hazırlanırken, teknik direktör Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu. Hollanda'da oldukça popüler olan Faslı yıldız Hakim Ziyech hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, oyuncunun sözleşmesi ve takım içindeki rolüne dair bilgi verdi.
Okan Buruk (AA)
"ZORLU BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR
Okan Buruk, AZ Alkmaar'ın güçlü bir ekip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Birincisi, Fenerbahçe ile oynadılar. O maçı daha net bir şekilde izlemiştik, takip etmiştik. Özellikle kadro değişikliğini biliyoruz. Çok fazla sakat oyuncu vardı ama son maçta baktığımızda birçok oyuncunun burada oynadığını görüyoruz ve bize daha hazır, daha çok oyuncu seçeneği oluşan bir kadro ile çıkacaklar. İyi bir takım. Belki son bölümde çok fazla üst üste kazanamama serisi vardı ama son lig maçını da kazandılar. O yüzden iyi bir takımla oynayacağız. İyi bir teknik adam var, iyi bir kadrosu var. O yüzden yarın zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Bütün maçlarımızı kazanmak için çıktık. Burada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız."
Okan Buruk (AA)
"FIRTINALI BİR MAÇTAN GELDİK"
Galatasaray'ın hafta sonu oynadığı zorlu rüzgarlı hava şartlarındaki maçı da yorumlayan Buruk, Dries Mertens ve Hakim Ziyech gibi kilit oyuncular hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:
"Tabii ki Dries Mertens, özellikle bu üçüncü senesi bizimle ve her sene daha da gençleşiyor. Herkes yaşlanmasını beklerken o daha da gençleşiyor. Hem skora katkısı hem oyuna katkısı hem takıma saha iyi, saha dışı katkısı çok önemli. Yine Hakim Ziyech, geçen sene bizim şampiyonluğumuzda çok önemli bir rol oynadı. Bu sene de sakatlıkları olmuştu. Devamında şu anda oyunun devamında kullandık hep onu ama o da oynamak için elinden geleni yapıyor. Çok önemli oyuncular, çok önemli karakterler. Onları hem seviyoruz hem de oyuncu olarak beğeniyoruz. Takım başarımız için önemli rolleri var."