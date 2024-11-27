Okan Buruk açıkladı! "Sözleşmesinde özel madde var"

Galatasaray'ın hafta sonu oynadığı zorlu rüzgarlı hava şartlarındaki maçı da yorumlayan Buruk, Dries Mertens ve Hakim Ziyech gibi kilit oyuncular hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Tabii ki Dries Mertens, özellikle bu üçüncü senesi bizimle ve her sene daha da gençleşiyor. Herkes yaşlanmasını beklerken o daha da gençleşiyor. Hem skora katkısı hem oyuna katkısı hem takıma saha iyi, saha dışı katkısı çok önemli. Yine Hakim Ziyech, geçen sene bizim şampiyonluğumuzda çok önemli bir rol oynadı. Bu sene de sakatlıkları olmuştu. Devamında şu anda oyunun devamında kullandık hep onu ama o da oynamak için elinden geleni yapıyor. Çok önemli oyuncular, çok önemli karakterler. Onları hem seviyoruz hem de oyuncu olarak beğeniyoruz. Takım başarımız için önemli rolleri var."