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Okan Buruk açıkladı! "Sözleşmesinde özel madde var"

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları AZ Alkmaar karşılaşması öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. Buruk zorlu mücadelenin yanı sıra Hakim Ziyech'in kontratındaki özel madde ve Mauro Icardi'nin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 22:34 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 22:36
Okan Buruk açıkladı! Sözleşmesinde özel madde var

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşmaya hazırlanırken, teknik direktör Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu. Hollanda'da oldukça popüler olan Faslı yıldız Hakim Ziyech hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, oyuncunun sözleşmesi ve takım içindeki rolüne dair bilgi verdi.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

"ZORLU BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

Okan Buruk, AZ Alkmaar'ın güçlü bir ekip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, Fenerbahçe ile oynadılar. O maçı daha net bir şekilde izlemiştik, takip etmiştik. Özellikle kadro değişikliğini biliyoruz. Çok fazla sakat oyuncu vardı ama son maçta baktığımızda birçok oyuncunun burada oynadığını görüyoruz ve bize daha hazır, daha çok oyuncu seçeneği oluşan bir kadro ile çıkacaklar. İyi bir takım. Belki son bölümde çok fazla üst üste kazanamama serisi vardı ama son lig maçını da kazandılar. O yüzden iyi bir takımla oynayacağız. İyi bir teknik adam var, iyi bir kadrosu var. O yüzden yarın zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Bütün maçlarımızı kazanmak için çıktık. Burada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

"FIRTINALI BİR MAÇTAN GELDİK"

Galatasaray'ın hafta sonu oynadığı zorlu rüzgarlı hava şartlarındaki maçı da yorumlayan Buruk, Dries Mertens ve Hakim Ziyech gibi kilit oyuncular hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Tabii ki Dries Mertens, özellikle bu üçüncü senesi bizimle ve her sene daha da gençleşiyor. Herkes yaşlanmasını beklerken o daha da gençleşiyor. Hem skora katkısı hem oyuna katkısı hem takıma saha iyi, saha dışı katkısı çok önemli. Yine Hakim Ziyech, geçen sene bizim şampiyonluğumuzda çok önemli bir rol oynadı. Bu sene de sakatlıkları olmuştu. Devamında şu anda oyunun devamında kullandık hep onu ama o da oynamak için elinden geleni yapıyor. Çok önemli oyuncular, çok önemli karakterler. Onları hem seviyoruz hem de oyuncu olarak beğeniyoruz. Takım başarımız için önemli rolleri var."

Hakim Ziyech (AA)Hakim Ziyech (AA)

HAKIM ZIYECH'İN SÖZLEŞME DURUMU

Buruk, Ziyech'in sözleşmesindeki detayları açıklarken oyuncunun performansından duyduğu memnuniyet ile ilgili olarak şunları dile getirdi;

"Hakim için tabii ki bir oynama sayısı var bizde. Geçen sene de böyle... Bir oynama sayısını doldurursa bir sene daha devam ediyor. Ben dediğim gibi geçen sene bizim için şampiyonlukta çok önemli rolü vardı. Bu sene için de her zaman takım içerisinde potansiyel bir oyuncu. İyi çalışıyor, formasını tekrar kazanmak için hep çalışıyor. O iyi oynadığı sürece, o takım içerisinde olduğu sürece Hakim Ziyech gibi bir oyuncuyu hiç kimse bırakmak istemez."

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

"ÇOK FAZLA JOKERİMİZ VAR"

Galatasaray'ın farklı pozisyonlarda oynayabilen "joker" oyuncularına da değinen Buruk, Yunus Akgün ve diğer isimler hakkında şunları söyledi:

"Aslında bizim çok fazla joker oyuncumuz var. Yunus öyle, Barış öyle, baktığımızda son maç Roland Sallai o şekilde... Çok farklı yerlerde kullanıyoruz. Yarın için tabii ki bu oyuncularla ilgili bu düşüncelerimiz var ve milli takımda da Yunus önde çok başarılı bir oyun ortaya koydu. Biz de dediğim gibi hem oyun içi sistemi değiştiriyoruz hem de başlangıç dizilişlerimiz var. Yunus'u önde etkili bir şekilde yarın da kullanmayı düşünüyoruz."

MAURO ICARDI'NİN AMELİYAT SÜRECİ

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin durumu hakkında da bilgi vererek;

"Bugün onunla ilgili Yener hocamız gerekli açıklamayı yaptı. Yani ameliyatı orada olacak, devamında orada olacak."

açıklamasında bulundu.

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