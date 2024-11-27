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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti!

Beşiktaş'ta yapılan olağanüstü toplantının ardından Başkan Hasan Arat, Futbol A.Ş.'deki görevinden istifa etti. Arat'ın kararı KAP'a bildirildi ve istifanın kabul edildiği duyuruldu.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 15:10 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 15:38
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti!

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Son 4 haftada aldığı sonuçlarla 11 puan kaybeden Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat Futbol A.Ş.'deki görevini bıraktı. Siyah beyazlı ekibin 1 numarası için KAP'a yapılan açıklamada Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın futbol takımı sorumluluğuna getirildiğini duyuruldu.

Başkanlık koltuğunda da seçime kadar Hüseyin Yücel oturacak.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti!

Hasan Arat (AA)Hasan Arat (AA)

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

Hasan Arat Beşiktaş Futbol A.Ş.'den istifa etti!

Siyah beyazlılar sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı;

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

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