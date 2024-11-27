Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti!

Son 4 haftada aldığı sonuçlarla 11 puan kaybeden Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat Futbol A.Ş.'deki görevini bıraktı. Siyah beyazlı ekibin 1 numarası için KAP'a yapılan açıklamada Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın futbol takımı sorumluluğuna getirildiğini duyuruldu.

Başkanlık koltuğunda da seçime kadar Hüseyin Yücel oturacak.