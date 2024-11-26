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Trabzonspor'da goller Banza'dan!

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, ligde şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu. Banza, ligde 12 karşılaşmada 17 gol atan bordo-mavili takımda forma giydiği 9 maçta 8 kez ağları havalandırdı.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 14:27 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 14:29
Trabzonspor’da goller Banza’dan!

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Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, takımının bu sezon Süper Lig'deki gollerinin yarısına yakınını kaydetti.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, ligde şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Simon Banza, ligde 12 karşılaşmada 17 gol atan bordo-mavili takımda forma giydiği 9 maçta 8 kez ağları havalandırdı.

Simon Banza. (AA)Simon Banza. (AA)

Demokratik Kongolu futbolcu, Trabzonspor'un sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 ve Adana Demirspor'u 5-0 yendiği maçlar ile Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada ikişer gol attı.

Banza, deplasmanda 1-1 biten Atakaş Hatayspor müsabakası ile 2-1 kaybedilen Göztepe karşılaşmasında birer kez topu ağlara gönderdi.

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