Trabzonspor’da goller Banza’dan!

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, takımının bu sezon Süper Lig'deki gollerinin yarısına yakınını kaydetti.



Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, ligde şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.



Simon Banza, ligde 12 karşılaşmada 17 gol atan bordo-mavili takımda forma giydiği 9 maçta 8 kez ağları havalandırdı.

Simon Banza. (AA)



Demokratik Kongolu futbolcu, Trabzonspor'un sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 ve Adana Demirspor'u 5-0 yendiği maçlar ile Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada ikişer gol attı.



Banza, deplasmanda 1-1 biten Atakaş Hatayspor müsabakası ile 2-1 kaybedilen Göztepe karşılaşmasında birer kez topu ağlara gönderdi.