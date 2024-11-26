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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaş'ta yönetimin Bronskhorst'un durumuyla ilgili Fenerbahçe derbisine kadar bekleme kararı aldığı, diğer yandan da teknik direktör arayışları içine girdiği gelen haberler arasında. Bu arada Beşiktaş'a yakın kaynaklara göre Sergen Yalçın ile bir görüşme yapıldığı, İsmail Kartal'ın da adaylar arasında adının geçtiği iddia edildi.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:01 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:01
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri!

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Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 yenildi. Böylece lider Galatasaray'la puan farkı 13'e çıktı.

Tüm spor otoriteleri kasım ayı bitmeden lige havlu atıldığı görüşünde birleşti. Kısa süre önce ise Beşiktaş Başkanı Hasan Arat "Kimse van Bronckhorst'un kovulmasını beklemesin" demişti. Çünkü Van Bronckhorst'u sert bir dille eleştiren Sergen Yalçın'ın da bu haftaları aynı puanla kapattığı ve sonunda ligi şampiyon olarak bitirdiği ifade edilmişti.

Giovanni van Bronckhorst. (AA)Giovanni van Bronckhorst. (AA)

YÖNETİMİN KAFASI KARIŞIK

Yönetimin Bronskhorst'un durumuyla ilgili Fenerbahçe derbisine kadar bekleme kararı aldığı, diğer yandan da teknik direktör arayışları içine girdiği gelen haberler arasında. Bu arada Beşiktaş'a yakın kaynaklara göre Sergen Yalçın ile bir görüşme yapıldığı, İsmail Kartal'ın da adaylar arasında adının geçtiği iddia edildi.

BRONCKHORST'UN TAZMİNATI

Diğer yandan pek çok Beşiktaş taraftarı Hollandalı teknik adamın tazminatını hesaplamaya başladı. KAP açıklamasına göre maaş kısmı boş bırakılmıştı. Van Bronchorst'un 1 yıllık daha sözleşmesi ve üstüne bir yıllık da opsiyonu bulunuyor. Ancak bir iddiaya göre Hollandalı 1.4 milyon euro, bir söylentiye göre de 1.7 milyon euro kazanıyor. Eğer bugün kovulacak olsa Van Bronckhorst için siyah-beyazlı yönetim bu iki rakamdan en az birisini tazminat olarak ödemek zorunda.

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