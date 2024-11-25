Muhammed Cham’dan sansasyonel açılış! Tozu dumana kattı

Muhammed Cham'ın klasik gol sevinci (AA)



"TRANSFER KEŞKE ERKEN BİTSEYDİ"

Trabzonspor'da Adana Demirspor galibiyetinin mimarı Muhammed Cham, karşılaşma sonrasında şunları söyledi;

"Mteşekkirim. Bugün oynamak ve 3 gol atmak beni de çok mutlu ediyor. Transferim uzun süren bir süreç oldu. Uzun süren transfer görüşmelerinin sonunda takıma katıldım. Biraz geç oldu. Bu da mental olarak etkiliyor. Daha önce takım ritmini, arkadaşlarınızın ulaştığı ritmi daha erken yakalamak varken, buna yetişmek için biraz daha zamana ihtiyacınız oluyor. Keşke bu süreç daha erken sonuçlansaydı. Bu süreç sonuçlandıktan sonra takımımızın, taraftarımızın bana olan sevgisini hissettim. Son aylarda daha çok çalıştım. Banza ile aramızda yakın aradaşlık var. Az süre boyunca beraber çalışmamıza rağmen yakın arkadaşlarımız var. Aramızda her zaman bir birimize yardımcı olmak istiyoruz. Ona asist yapmak ve gollerine yardımcı olmak benim için önemliydi. Umuyorum böyle devam edecek"