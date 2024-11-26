Galatasaray eski sisteme dönüyor!

Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasına rağmen Bodrum ile oynanan iç saha maçında yine 3-4-1-2 düzeniyle takımını sahaya süren teknik direktör Okan Buruk, ortaya çıkan tablodan hiç memnun kalmadı. Takımının oyun olarak geriye gittiğini düşünen Buruk, sisteme anında müdahale ederek tekrar 4-2-3-1'e dönme kararı aldı.



Buruk, elinde ideal kadrosu olduğu sürece ileri uçta Osimhen'i tek oynatacak, arkasında Mertens'i, kanatlarda ise Yunus, Barış veya Sallai'den ikisini başlatacak. Okan hocanın en memnun olduğu yer olan Torreira ve Sara merkezinde bir değişiklik olmayacak.

Osimhen tek forvet olacak. (AA)



Savunmanın göbeğinde Abdülkerim-Sanchez tandeminden vazgeçmeyi düşünmeyen Buruk, duruma göre sağ bekte Kaan'ı, solda da Jakobs'u oynatmayı planlıyor. Jakobs'un sakatlığı nedeniyle de bu pozisyonda Jelert ve Berkan arasında bir tercih yapılacak. Oyuna sonradan girdiği maçlarda fileleri havalandırmayı başaran Batshuayi ise hocanın en önemli hücum kozlarından biri olacak.