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Uçaklar kalkıyor! Galatasaray'da 2 transfer 2 ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler transfer sezonuna çevrildi. Sarı kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam ederken hedef isimler belirlendi. Aslan yabancı sınırının açılması için ise 2 isimle yolları ayırma kararı aldı. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:26 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:26
Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık

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Galatasaray, ara transfer listesinin ilk sırasında yer alan yıldız futbolcu için geri sayıma geçti. Teknik patron Okan Buruk, söz konusu oyuncuyu takımda görmek istediği kaydedildi.

Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi'ne oyuncuların yazılma durumuna dikkat çekerek transferde az ama öz hamle yapmaları gerektiğine dikkat çekmişti. Sarı kırmızılılarda kadroya katılacak isimler kadar gitmesi muhtemel isimler için de söylentiler artmış durumda.

Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık

ARIAS İÇİN GERİ SAYIM

Okan Buruk dört gözle Jhon Arias'ı bekliyor... Son haftalarda Yunus Akgün dışındaki kanat oyuncularından (Sallai, Ziyech ve Barış) istediği verimi alamayan Aslan'ın hocası, Kolombiyalı yıldızın transferiyle birlikte oyunun pozitif yönde değişeceğini düşünüyor.

Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık

Yönetimle yaptığı son görüşmede de Arias konusundaki talebini tekrarlayan Buruk, 27 yaşındaki futbolcu için "Sadece hücumda değil, takım savunmasında da çok etkili. Geri dönüşleri bize çok faydalı olacak. Oyunun sıkıştığı anlarda adam eksiltmesi büyük avantaj. Ayrıca kolay kolay sakatlanmıyor ve çok istikrarlı. Bizde büyük fark yaratabilir" ifadelerini kullandı.

Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık

10 MİLYONDAN DÜŞÜYOR

Sarı kırmızılılar bu talep üzerine Arias'ın kulübü Fluminense ile olan temasları sıklaştırdı. Brezilya kulübü, ligdeki son maçını 8 Aralık'ta oynayacak ve küme düşme ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor.

Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık

Galatasaray yönetimi oyuncunun da Avrupa'ya adım atma isteğini fırsat bilip uygun bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeye çalışacak. Kulübün ilk etapta konuşulan 10 milyon Euro'luk rakamı da aşağıya çekmeyi hedeflediği öğrenildi.

Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık

TEKLİFLERE YANIT VERMEYECEK

Jhon Arias'la prensip anlaşmasına varan Galatasaray, kulüplerin el sıkışması durumunda oyuncuya senelik 2.5 milyon Euro garanti maaş üzerinden 4 senelik kontrat imzalatacak.

Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık

Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in yakın arkadaşı olan Arias, Fanatik'in haberine göre Galatasaray'dan haber gelene kadar kendisine sunulan tekliflere yanıt vermeyecek.

Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık

SAĞ BEK İSTEĞİ

Yönetimden Jhon Arias'ı isteyen Okan Buruk'un bir de sağ bek takviyesi istediği öğrenildi. Jelert'in performansından memnun olmayan Buruk'un, Danimarkalıyı kiralık gönderip yerini yeni bir sağ bekle doldurmak istediği kaydedildi.

Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık

YUSUF DEMİR VE ZIYECH EN CİDDİ ADAYLAR

Galatasaray'da ocak ayında yapılacak en az 2 yabancı oyuncu transferinin ardından ayrılıkların yaşanması gerekiyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda öne çıkan iki isim Yusuf Demir ve Hakim Ziyech oldu.

Ziyech de takımdan ayrılmak isterken, Yusuf Demir için kulübe gelen kiralama teklifleri bulunuyor.

Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık

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Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık
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