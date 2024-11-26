Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık

Yönetimle yaptığı son görüşmede de Arias konusundaki talebini tekrarlayan Buruk, 27 yaşındaki futbolcu için "Sadece hücumda değil, takım savunmasında da çok etkili. Geri dönüşleri bize çok faydalı olacak. Oyunun sıkıştığı anlarda adam eksiltmesi büyük avantaj. Ayrıca kolay kolay sakatlanmıyor ve çok istikrarlı. Bizde büyük fark yaratabilir" ifadelerini kullandı.

10 MİLYONDAN DÜŞÜYOR



Sarı kırmızılılar bu talep üzerine Arias'ın kulübü Fluminense ile olan temasları sıklaştırdı. Brezilya kulübü, ligdeki son maçını 8 Aralık'ta oynayacak ve küme düşme ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor.

Galatasaray yönetimi oyuncunun da Avrupa'ya adım atma isteğini fırsat bilip uygun bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeye çalışacak. Kulübün ilk etapta konuşulan 10 milyon Euro'luk rakamı da aşağıya çekmeyi hedeflediği öğrenildi.

TEKLİFLERE YANIT VERMEYECEK Jhon Arias'la prensip anlaşmasına varan Galatasaray, kulüplerin el sıkışması durumunda oyuncuya senelik 2.5 milyon Euro garanti maaş üzerinden 4 senelik kontrat imzalatacak.