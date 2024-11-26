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La Liga'da sezonun oyuncusu Jude Bellingham!

Real Madrid'in 21 yaşındaki futbolcusu Jude Bellingham, İspanya La Liga'da 2023-2024 sezonunun oyuncusu ödülünü aldı. İspanyol Futbolcular Birliği tarafından verilen ödüle layık görülen İngiliz futbolcu, Real Madrid'in geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupa'da zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olmuştu.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 12:52 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 12:52
La Liga’da sezonun oyuncusu Jude Bellingham!

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Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham, İspanya La Liga'da 2023-2024 sezonunun oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Real Madrid'in 21 yaşındaki futbolcusu Jude Bellingham, İspanya La Liga'da 2023-2024 sezonunun oyuncusu ödülünü aldı. İspanyol Futbolcular Birliği tarafından verilen ödüle layık görülen İngiliz futbolcu, Real Madrid'in geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupa'da zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Jude Bellingham. (IHA)Jude Bellingham. (IHA)

Bellingham, geride kalan sezonda 28'i İspanya La Liga, 11'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si İspanya Süper Kupa ve 1'i İspanya Kral Kupası olmak üzere toplamda 42 maçta forma giyerken, 23 gol, 13 asistlik performansa imza atmıştı.

Ayrıca La Liga'da 2023-2024 sezonunun 'Rol Model' ödülü, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Real Madrid'in 32 yaşındaki sağ beki Dani Carvajal'e verildi.

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