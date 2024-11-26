Beşiktaş’tan Ben Chilwell hamlesi

Ben Chilwell. (REUTERS)



CHILWELL TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR



Bu kapsamda Ben Chilwell'i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Juventus, Manchester United gibi takımlar bulunurken, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da oyuncuyu radarına aldı. Özellikle sol bek bölgesinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Ben Chilwell transferini bitirmek istiyor. Kara Kartal ara transfer döneminde oyuncuyu Türkiye'ye getirerek ezeli rakiplerine de darbe vurmanın peşinde. Öte yandan Ben Chilwell'ın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.