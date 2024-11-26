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Beşiktaş'tan Ben Chilwell hamlesi

İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Chelsea'nin sol bek oyuncusu Ben Chilwell'i Beşiktaş da takibine aldı. Yönetim, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırma kararı alırken, son Göztepe maçında taraftarların protestosuna maruz kalan Arthur Masuaku'nun yerine de devre arasında takviye yapmayı planlıyor.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:06 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:06
Beşiktaş’tan Ben Chilwell hamlesi

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Beşiktaş, ligde üst üste aldığı kötü sonuçlardan sonra transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlıların, sol bek pozisyonu için İngiliz oyuncu Ben Chilwell'i gündemine aldığı iddia edildi. Yönetim, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırma kararı alırken, son Göztepe maçında taraftarların protestosuna maruz kalan Arthur Masuaku'nun yerine de devre arasında takviye yapmayı planlıyor.

Ben Chilwell. (REUTERS)Ben Chilwell. (REUTERS)

CHILWELL TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Bu kapsamda Ben Chilwell'i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Juventus, Manchester United gibi takımlar bulunurken, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da oyuncuyu radarına aldı. Özellikle sol bek bölgesinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Ben Chilwell transferini bitirmek istiyor. Kara Kartal ara transfer döneminde oyuncuyu Türkiye'ye getirerek ezeli rakiplerine de darbe vurmanın peşinde. Öte yandan Ben Chilwell'ın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

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