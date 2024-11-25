Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! "Lig bitmiştir"

ŞİMDİ BU FATURAYI KİM ÖDEYECEK! - MURAT ÖZBOSTAN Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Beğenmeyen maça gelmesin" demişti Frankfurt karşılaşmasından sonra.. Uyardık, "Böyle büyük laf etme, bak günü gelir sana bu sözleri hatırlatırlar" dedik.. "Beşiktaş inişe geçti, uçak düşüyor" dedik.. Uyardık, yazdık, çizdik.. Ama nafile, yönetim de uyudu hoca da.. Ve gelinen noktada 13 puan zirveden uzakta bir takım var.. Samsunspor'un transfer yasağı var, Beşiktaş gerisinde.. Eyüpspor lige yeni çıkmış Beşiktaş gerisinde.. Göztepe, Beşiktaş'ın önünde.. Şu puan tablosuna bakınca, Beşiktaş taraftarı kahroluyor zaten.. Yönetim dünya kadar para harcadı (Yaklaşık 70 milyon Euro). Ne olacak şimdi? Kim hesap verecek.. Nasıl ödenecek bu paralar! Sayın Hasan Arat seçime girerken, "Beşiktaş 3 sezondur Kasım'da havlu atıyor.. Böyle bir şey kabul edilemez" demişti.. Şimdi kendi başkanlığı döneminde Beşiktaş havlu attı!

Geçen sezon Kasım'da daha fazla puan toplamış Beşiktaş (22).. Bu sezon onun bile gerisinde kaldı (21).. Bu kadar yatırıma rağmen.. Şimdi Hollandalı teknik adam için "Sabır" dedik, "Beklensin" dedik de.. Nereye kadar beklenecek! Organizasyon yok, savunma yok, hücum yok, inanç yok, şut yok.. 6 maçta 1 galibiyet almış Beşiktaş.. Bununla mı sevinecek bu camia.. Milli arada ne yaptı bu takım! Hazırlık maçı bile oynamadı, takım ayakta duramıyor.. 5-6 gün izin yapmış.. Hücum edemiyor, savunma yapamıyor.. Her duran toptan gol yiyor Beşiktaş… Bunu kim çözecek? Hoca! Umut var mı! Yok.. Basın toplantısında diyor ki, "Ben şampiyon olacağız demedim." Sen hangi takımda çalıştığını bile bilmiyorsan, takımın başında da kalma.. O zaman Hasan Bey gereğini yapmalı!

HOCAYI BAĞLAR - ALİ GÜLTİKEN Sahadaki Beşiktaş'ı neresinden tutarsan tut maalesef elinde kalıyor. Ne tarafından iyi şeyler görülebilir, neresinden pozitif bakılabilir buna cevap bulabilmek de çok zor. Göztepe karşısında büyük bir fırsat yakalamışsın, iki farkla öne geçmişsin. Büyük piyangoyu kazanmış gibi tüm avantajlar senin eline geçmiş ama bunların hepsini elinin tersiyle itiyorsun. Göztepe çok genç ve dinamik bir takım. Sezon başından beri yaptıkları ortada. Bu ligin en iyi ön alan baskısını yapan iki takımından da bir tanesi. Skor avantajını yakalamana rağmen rakibinin bu tarafına teslim oluyorsun.

İkinci konu da Göztepe bu ligin duran toplarda en etkili olan takımlarından. Boy ortalamaları çok yüksek. Değil kornerleri, frikikleri, taçları bile etkili şekilde kullanıyorlar. Tüm bunlar ayan beyan ortadayken bunlara da önlem alamıyorsun. Rakibin iki kornerle iki gol buluyor. Göztepe'yle ilgili üçüncü konu da takımın saydıklarımızın dışında yaptığı diğer en iyi şey de geçiş hücumu ve kontrataklar. Yediğin üçüncü ve dördüncü gol de bu şekilde geliyor. Buna da önlem alamıyorsun. Her takımın, çok basit ve kolayca yapabildiği rakip takım analizinde çok rahat tespit edebileceği şeyler. Bunların hepsi elbette önce oyunculara yazar ama diğer tarafta da teknik direktörü bağlar. Milli takım arasına kadar oynanan son maçlar elbette hoş şeyler değildi. Ama milli takım arası önemli bir fırsat ve dönüp evinde oynuyorsun. İki de gol buluyorsun. Artık bunu da büyük takım olarak muhafaza edeceksin.