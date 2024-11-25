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Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! "Lig bitmiştir"

Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Yaşadığı puan kayıplarının ardından zirveden uzaklaşan Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşılaştı. Siyah beyazlılar 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı ve şampiyonluk iddiasını şimdiden mucizelere bıraktı. Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirirken teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u eleştirdi. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:23 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:23
Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir

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KARTAL İÇİN LİG BİTMİŞTİR - OKTAY DERELİOĞLU

Son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş için milli aradan sonra oynanacak olan Göztepe maçı son derece önemliydi. Zirvenin oldukça gerisine düşen Kartal'ın geçen sezonki işkenceyi yaşamaması için bu maçı kazanmaktan başka bir çaresi yoktu. Aksi bir sonuçta zaten Kafdağı'nın arkasında olan şampiyonluk ümitleri daha da imkansız bir duruma dönüşecekti.
Ancak karşılarında ligin çetin cevizi olan Göztepe vardı.
Van Bronckhorst hiç denemediği şekilde maça üçlü defansla çıktı.Bu sistemi oynamak için iyi bir antrenman denemesi geçirmen gerekir. Sende o tip oyuncular yok. Göztepe maç boyunca önde baskı yaptı. 2-0 geriye düşmesine rağmen oyunu domine eden taraf oldu.

Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir

Göztepe önünde alınan mağlubiyet lige havlu atmak anlamını taşır.
Beşiktaş camiası bunu hak etmiyor.
Kadro mühendisliği ve hocanın hamleleri yetersiz.
Sahada Semih ve Rafa dışında takıma katkı yapan oyuncu yok. Beşiktaş maçı çevirmek için hiçbir hamle yapamadı. Hollandalı hocanın neden maçı kulübede seyirci gibi izliyor bunu anlamak mümkün değil. Son 5 maçta 11 puan kaybeden Beşiktaş için şampiyonluk artık hayaldir.


Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir

SUÇLU AYAĞA KALK! - TURGAY DEMİR


Büyük vaatlerle yönetime gelen ve her şeyi profesyonellerin yapacağı cilasıyla ekibini parlatan, göreve geldikten sonra ise Hüseyin Yücel ve Kaan Şakul'u yanına alıp geri kalan herkesi pasifize eden Hasan Arat Beşiktaş'ı perişan etti...

Sıradan, inatçı, Van Bronckhorst'u göreve getirmek ve Joao Mario başta, Gio'nun istediği sıradan oyuncuları almak Arat'ın en büyük hatasıydı.

Sahadaki berbat görüntüye rağmen Giovanni'nin arkasında durmak ise hatadan öte büyük bir gafletti.

İşte bu sebeplerle Beşiktaş takımı, gücünün yarısını bile sahaya yansıtamıyor ve her maçta taraftarını ayrı bir şekilde kahrediyor....

O nedenle, camia, "Suçlu ayağa kalk" diye haykırdığı anda Arat, Yücel ve Şakul birlikte ayağa kalkmalıdırlar… Çünkü bu manzara onların eseridir.

Şu hale bakın, iki şans golüyle deyim yerindeyse maçı 2-0 galip başlayan Beşiktaş tam dört gol yiyerek kendi sahasında hezimete uğradı…



Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir

Helal olsun Göztepe'ye sahanın her yerini parsellediler, öne-arkaya inanılmaz iyi koştular…

İkili mücadelelerin çoğunu konuk takım kazandı, Sarı-Kırmızılı oyuncular önde baskı uygulayıp, kendi sahalarında ise alan daralttılar… Çok iyi mücadele ettiler, çok kuştular, hak ederek kazandılar…

Göztepe teknik patronu Soilov sahaya baktı, eksikleri gördü ve dört oyuncu değiştirdi... Ne gerekiyorsa onu yaptı vesselam.

Bu sırada Van Brocnkhorst ise derin uykuda gibiydi… Manzara o kadar kötü ki, Gedson artık pes etmiş gibi, her toptan kaçmaya çalıştı, Rafa Silva aynı şekilde pes etme noktasına gelmiş… Onlar da bitti, bitecekler hani.

Gurur duymalısınız Sayın Arat, (Hüseyin Yücel ve Kaan Şakul'la birlikte) milyonlarca Beşiktaş'ı maçlardan soğuttunuz, hafta sonlarını ızdırap haline getirdiniz…

Beşiktaşlı çocukları hüngür hüngür ağlattınız…

Helal olsun.


Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir

ALKIŞLAR GÖZTEPE'YE! - SİNAN VARDAR

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Daha oyunun 3. dakikasında Svensson'un ortasına Semih penaltı noktasının üzerinde harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Herhalde bu gol sonrası Montella'nın kulakları çınlamıştır. Semih'e şans vermedi, görmezden geldi ve santrforsuz oynayarak Türk Milli Takımı'nı başarısızlığa uğrattı. Gol sonrası Beşiktaş'ın baskısı rakibine hata yaptırdı ve 9. dakikada Bokele'nin kendi kalesine attığı golle Beşiktaş 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Fakat 12. dakikada bu sefer Bokele Beşiktaş ağlarını havalandırdı. 31. dakikada Göztepe'de İsmail Köybaşı'nın kullandığı taç atışı AlMusrati'den sekince Taha topla buluştu ve sonrasında Göztepe 2-2'lik beraberliği yakaladı. Göztepe ikinci yarıya yine hücum futbolla başladı. Beşiktaş sadece Göztepe'nin yaptığı hucümları engellemeye çalıştı. 59. dakikada ilk yarının en iyilerinden Emirhan taktik olarak kenara gelirken yerini Immobile'ye, bir türlü istenilen performansı sahaya yansıtamayan Al-Musrati'de yerini C. NDour'a bıraktı. 75 ve 78. dakikalarda Rashica ve Immobile ikilisi 3. gole yaklaşsa da pozisyonlardan sonuç çıkmadı. 82. dakika da Göztepe Fofana ile bulduğu pozisyonu gole çevirdi ve 3-2 öne geçmeyi başardı. Uzatmalarda skoru belirleyen 4. golü yine bir hızlı hücumda Tijanic attı ve Göztepe deplasmanda hak ettiği bir galibiyet aldı.

Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir

Milli arada verilen 5 günlük izin herhalde Beşiktaş'ta büyük bir rehavete sebep oldu. Herkes bu skordan çok üzgün tabiki söylenecek çok şey var ama neyse. Herşeyin bir zamanı var. Uzun yıllardır futbol maçı izliyorum. Özellikle rakip sahada, deplasmanda bu kadar hücuma dönük bir futbol oynayan takım nadir görülür. Sevgili kardeşim Mehmet Sepil ve ortakları mükemmel bir takım oluşturmuşlar. Sürekli galibiyeti isteyen bir takım olmuş. Göztepe takımını kutluyorum ve uzun yıllar süper ligde çok daha başarılı işlere imza atacaklarına inanıyorum. Kalın sağlıcakla…


Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir

TEBRİKLER AKARSU - MUSTAFA ÇULCU

Göztepe maça giremeden iki gol ile şok yaşadı. Lakin çabuk toparlandı şoku atlattı. Pozisyonlar ve goller buldu. Beşiktaş, hücumda çoğalamıyor. Semih topu önde tutuyor arkadaşlarını bekliyor ama geç geliyorlar. Savunmada çok hata yapıyorlar. İlk golde Göztepeli 3 oyuncu dönen topa kafa vurdu, bir Beşiktaşlı vuramadı. İkinci golde yüksek hava topunda 4 kişi arasından savunmacı Taha geriden geldi kafa vurdu. Emirhan'ın açıklarını kapatacağım diye Masuaku hücuma katkı veremedi, zaman zaman çift sol bek oynadılar. Rafa Silva zaman zaman hücumda yalnız kaldı. Göztepe oyundan hiç düşmedi. Oyuna rakibe ve hakeme saygılarına hayranlık duydum... Sadece futbol oynadılar ve galibiyeti hak ettiler. Beşiktaş'ta Emirhan çıktı İmmobile girdi, Semih kanata geldi, önde üretkenlik arttı daha net pozisyonlar buldu. Ancak hücum organizasyonlarında savunmada az adamla yakalanınca Göztepe galibiyeti getiren golleri buldu.

Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir

Hakem Alper Akarsu, 29 yaşında ilk defa böyle bir büyük takım maçına çıktı. Fizik olarak sahaya çok yakışıyor. İyi koştu. Sakin, soğukkanlı ve özgüvenliydi. 3. dakikada Beşiktaş ceza alanı içinde hava topunda Svensson'un İsmail'e yaptığı faul penaltı. Ancak hakem pozisyonu çözemedi, veremedi oynattı, devamında Beşiktaş ilk golü buldu. Bu penaltıda ve devamında yaşanan pozisyonda VAR devreye giremez. Sahada hakemin değerlendirmesi gereken bir pozisyon. Paulista'ya yaptığı kontrolsüz hareketinde Juan'a çıkmayan bir sarı kart var. 39'da Solet ile Al-Musrati pozisyonunda topla oynayan Beşiktaşlı oyuncu, penaltı olmaz korner doğru. 2 nolu yardımcının erken ve hatalı ofsayt bayrakları oldu. Hakem ona da yardımcı oldu. Göztepe'nin ikinci golünde ofsayt yok. Ofsayt görünen oyuncu ayak uzatmış olsa da topa teması ve rakibe müdahalesi yok. Bu akşamki performansı ile ülke hakemliği harika bir yeni bir isim kazandı. Skor şansı penaltı hatasını unutturdu. Tebrikler Alper Akarsu...

Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir

ŞİMDİ BU FATURAYI KİM ÖDEYECEK! - MURAT ÖZBOSTAN

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Beğenmeyen maça gelmesin" demişti Frankfurt karşılaşmasından sonra.. Uyardık, "Böyle büyük laf etme, bak günü gelir sana bu sözleri hatırlatırlar" dedik.. "Beşiktaş inişe geçti, uçak düşüyor" dedik.. Uyardık, yazdık, çizdik.. Ama nafile, yönetim de uyudu hoca da.. Ve gelinen noktada 13 puan zirveden uzakta bir takım var.. Samsunspor'un transfer yasağı var, Beşiktaş gerisinde.. Eyüpspor lige yeni çıkmış Beşiktaş gerisinde.. Göztepe, Beşiktaş'ın önünde.. Şu puan tablosuna bakınca, Beşiktaş taraftarı kahroluyor zaten.. Yönetim dünya kadar para harcadı (Yaklaşık 70 milyon Euro). Ne olacak şimdi? Kim hesap verecek.. Nasıl ödenecek bu paralar! Sayın Hasan Arat seçime girerken, "Beşiktaş 3 sezondur Kasım'da havlu atıyor.. Böyle bir şey kabul edilemez" demişti.. Şimdi kendi başkanlığı döneminde Beşiktaş havlu attı!

Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir

Geçen sezon Kasım'da daha fazla puan toplamış Beşiktaş (22).. Bu sezon onun bile gerisinde kaldı (21).. Bu kadar yatırıma rağmen.. Şimdi Hollandalı teknik adam için "Sabır" dedik, "Beklensin" dedik de.. Nereye kadar beklenecek! Organizasyon yok, savunma yok, hücum yok, inanç yok, şut yok.. 6 maçta 1 galibiyet almış Beşiktaş.. Bununla mı sevinecek bu camia.. Milli arada ne yaptı bu takım! Hazırlık maçı bile oynamadı, takım ayakta duramıyor.. 5-6 gün izin yapmış.. Hücum edemiyor, savunma yapamıyor.. Her duran toptan gol yiyor Beşiktaş… Bunu kim çözecek? Hoca! Umut var mı! Yok.. Basın toplantısında diyor ki, "Ben şampiyon olacağız demedim." Sen hangi takımda çalıştığını bile bilmiyorsan, takımın başında da kalma.. O zaman Hasan Bey gereğini yapmalı!

Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir

HOCAYI BAĞLAR - ALİ GÜLTİKEN

Sahadaki Beşiktaş'ı neresinden tutarsan tut maalesef elinde kalıyor. Ne tarafından iyi şeyler görülebilir, neresinden pozitif bakılabilir buna cevap bulabilmek de çok zor. Göztepe karşısında büyük bir fırsat yakalamışsın, iki farkla öne geçmişsin. Büyük piyangoyu kazanmış gibi tüm avantajlar senin eline geçmiş ama bunların hepsini elinin tersiyle itiyorsun. Göztepe çok genç ve dinamik bir takım. Sezon başından beri yaptıkları ortada. Bu ligin en iyi ön alan baskısını yapan iki takımından da bir tanesi. Skor avantajını yakalamana rağmen rakibinin bu tarafına teslim oluyorsun.

Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir

İkinci konu da Göztepe bu ligin duran toplarda en etkili olan takımlarından. Boy ortalamaları çok yüksek. Değil kornerleri, frikikleri, taçları bile etkili şekilde kullanıyorlar. Tüm bunlar ayan beyan ortadayken bunlara da önlem alamıyorsun. Rakibin iki kornerle iki gol buluyor. Göztepe'yle ilgili üçüncü konu da takımın saydıklarımızın dışında yaptığı diğer en iyi şey de geçiş hücumu ve kontrataklar. Yediğin üçüncü ve dördüncü gol de bu şekilde geliyor. Buna da önlem alamıyorsun. Her takımın, çok basit ve kolayca yapabildiği rakip takım analizinde çok rahat tespit edebileceği şeyler. Bunların hepsi elbette önce oyunculara yazar ama diğer tarafta da teknik direktörü bağlar. Milli takım arasına kadar oynanan son maçlar elbette hoş şeyler değildi. Ama milli takım arası önemli bir fırsat ve dönüp evinde oynuyorsun. İki de gol buluyorsun. Artık bunu da büyük takım olarak muhafaza edeceksin.

Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir

BAŞ SORUMLU BRONCKHORST'TUR - FATİH DOĞAN


Eleştirilere kulaklarını tıkadığın gün değişime ve gelişime yolları kapandığın gündür. "Ben bilirim, biz en iyisini biliriz" yaklaşımının insanlara, kurumlara çok şey kaybettirdiğini defaatle tercüme ettim. Bronckhorst yetemedikleri kadar inatlarıyla da Beşiktaş'ın bu günlere gelmesinde baş sorumludur. Yönetim, Hollandalı'nın hatalarına müdahale etmemesiyle, çözüm üretememesiyle diğer sorumludur. "Biz kötü gidişatı gördük, başkanı uyardık ama…" diyen, "Sözümüzü dinletemedik, dikkate alınmadık" imâsında bulunan varsa, ses verip ya da istifa müessesini işleme koymadıysa onlar da bu tabloda pay sahibidir. Milli arada takımlar eksiklerini giderir. Sakatlarını iyileştirir, komisyon eksiklerini giderip, taktiksel idmanlarla yenilenir. Beşiktaş'ta tam tersi. Ne zaman milli ara olsa Beşiktaş görülmemiş tatiller yapıyor. Rakip takımlar çalışıyor, hocaları PR yapıp ilişki geliştiriyor. Bronckhorst ve ekibi tarihte görülmemiş bir oranda ve süreyle milli araları İstanbul dışında tatilde geçiriyor. Geldiği günden bu yana bu uyarılar yapılmasına rağmen Hollandalı, tatilinden vazgeçmiyor.

Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir

Göztepe daha çok isteyen, koşan ve oynayan taraftı. Silva dışında ayakta kalan oyuncu yoktu! Tatil takımı bozmuş. Bu takımın kondisyon seviyesini, bütün verileriyle açıklamaya davet ediyorum. Bir takımın 65'ten sonra bu kadar düşmesi normal değil. Beşiktaş taraftarı adeta sabır testinden geçiyor. Başkan Hasan Arat ve yönetiminden liderlik ve doğru müdahaleler bekliyor.

Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir

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