SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar Göztepe mağlubiyetiyle beraber zirveden uzaklaşırken devre arası transfer dönemi öncesi flaş bir karar alındı. Buna göre Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi feshedilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:21 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:31
Beşiktaş’ta yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Trendyol Süper Lig'de tam 1 aydır kazanamayan Beşiktaş, 13. haftada 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe'ye 4-2 yenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; son 4 Süper Lig maçında sadece 1 puan toplayan siyah-beyazlı takım şampiyonluk yarışına büyük oranda havlu atarken, devre arasında yolların ayrılacağı ilk futbolcu belli oldu.
Beşiktaş. (AA)Beşiktaş. (AA)

MASUAKU SINIFTA KALDI

Arthur Masuaku, Göztepe maçındaki olumsuz performansıyla yine sınıfta kaldı. Giovanni van Bronckhorst'un sürpriz biçimde sol kanatta şans tanıdığı Demokratik Kongolu futbolcu, 59. dakikada Ciro Immobile'nin oyuna dahil olması üzerine sol beke dönerken, yenilen üçüncü goldeki hatasıyla büyük tepki topladı.
Victor Hugo ve Masuaku. (AA)Victor Hugo ve Masuaku. (AA)
DEVRE ARASI YOLLAR AYRILACAK

Önceki haftalarda birçok kez kademe hatası veya bireysel yanlışlar yaparak yenilen gollerde öne çıkan 31 yaşındaki futbolcuyla iplerin büyük ölçüde koptuğu ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Masuaku'yu devre arasında göndermenin yollarını aradığı bildirildi.

Arthur Masuaku. (AA)Arthur Masuaku. (AA)

FESİH YAPILABİLİR

Sözleşmesinin son yılındaki futbolcunun ayrılığa yanaşmaması halinde sözleşmesinin tek taraflı feshedilebileceği öğrenildi.

Beşiktaşta Sergen Yalçın sesleri!Beşiktaşta Sergen Yalçın sesleri!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri!
Beşiktaştan Ben Chilwell hamlesiBeşiktaştan Ben Chilwell hamlesi
Beşiktaş'tan Ben Chilwell hamlesi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP Lideri Devlet Bahçeli: İmralı ile DEM gecikmeden görüşmeli | 3. Dünya Savaşı uyarısı | Özgür Özel’e ve HALK TV’ye sert tepki
PKK’ya Zap darbesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Kilit kapatıldı
Vakıf Katılım
İstanbul’da FETÖ’ye operasyon: Naci Tosun’un oğlu Seyfullah Tosun yakalandı! Babası gibi haşhaşi...
Beşiktaş’ta yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor!
DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar’a terör gözaltısı! Kayyum atanacak mı?
Ak Yatırım
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Oğuz Aydın ve Kostic yerine forma onların
CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma! Tutuksuz sanıklar ifade veriyor
ABD ve Lübnan basınından peş peşe ateşkes iddiası! İsrail çekilecek mi?
Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık
İstanbul’da seri cinayet | Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi katletti! Akrabaları kan donduran detayları anlattı
EMEKLİYE %17.05 MEMURA %12.79 ZAM | Milyonların Ocak maaşına yeni hesaplama! Aylıklar ne kadar olacak?
Trump’tan Meksika, Kanada ve Çin hamlesi! Ticareti felç edecek ültimatom
Asgari ücrette pazarlık zamanı! Artış nasıl belirlenecek? Hangi formüller konuşulacak?
SON DAKİKA