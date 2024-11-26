Beşiktaş’ta yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor!

Victor Hugo ve Masuaku. (AA)

Önceki haftalarda birçok kez kademe hatası veya bireysel yanlışlar yaparak yenilen gollerde öne çıkan 31 yaşındaki futbolcuyla iplerin büyük ölçüde koptuğu ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Masuaku'yu devre arasında göndermenin yollarını aradığı bildirildi.