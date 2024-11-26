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Fenerbahçe'de 11 değişiyor! Oğuz Aydın ve Kostic yerine forma onların

Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Sarı lacivertlilerde Slavia Prag maçında kadro yeniden değişecek. İsimleri Avrupa kadrosuna yazılmayan Kostic ve Oğuz Aydın bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Jose Mourinho, bu isimlerin yerine kimlere şans vereceğini belirledi. İşte o isimler ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:33 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:33
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Oğuz Aydın ve Kostic yerine forma onların

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho son haftalarda kadro tercihleriyle şaşırttı. Sivas karşısında Samet ve Mert Hakan, Kayseri'de ise Oğuz Aydın sürprizi yaşanmıştı.

Portekizli teknik adam, perşembe günü Slavia Prag ile oynanacak Avrupa Ligi mücadelesinde yeniden 11'i değiştirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Oğuz Aydın ve Kostic yerine forma onların

UEFA LİSTESİNDE YOKLAR

Filip Kostic ve Oğuz, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için Çekya'ya götürülmeyecek. Rodrigo Becao ise sarı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Oğuz Aydın ve Kostic yerine forma onların

İSMAİL SÜRPRİZİ OLABİLİR

Bu oyuncuların yokluğunda Mert Müldür'ün yeniden sol beke geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Çağlar'ın sakatlığı devam ettiği için stoperde Samet-Djiku ikilisi bozulmayacak. Sağda ise Samuel görev yapacak.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Oğuz Aydın ve Kostic yerine forma onların

Orta sahada Amrabat'ın yeri garanti. Fred, Kayseri karşısında iyi oynasa da Slavia deplasmanında orta sahayı daha dirençli hale getirmek için İsmail Yüksek tercihi gelebilir. Mourinho, uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşayıp moral bulan Szyamnski'yi ilk 11'e döndürebilir. Ancak son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş formaya daha yakın.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Oğuz Aydın ve Kostic yerine forma onların

İBRE EN-NESYRİ'DE

Sağda Tadic'in yeri garanti. Solda Maximin'in durumu belirleyici olacak. Yıldız futbolcu, riske edilmemek için Kayseri'ye götürülmemişti. 27 yaşındaki oyuncu hazır durumda olması halinde formayı giyecek. Aksi takdirde İrfan Can Kahveci'nin oynaması bekleniyor.

Forvette ise Youssef En-Nesyri bir kez daha ilk 11'in en güçlü adayı konumunda.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Oğuz Aydın ve Kostic yerine forma onların

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Mert Hakan, Tadic, Maximin, En-Nesyri.

Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Oğuz Aydın ve Kostic yerine forma onların

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