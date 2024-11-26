Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Oğuz Aydın ve Kostic yerine forma onların

Orta sahada Amrabat'ın yeri garanti. Fred, Kayseri karşısında iyi oynasa da Slavia deplasmanında orta sahayı daha dirençli hale getirmek için İsmail Yüksek tercihi gelebilir. Mourinho, uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşayıp moral bulan Szyamnski'yi ilk 11'e döndürebilir. Ancak son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş formaya daha yakın.
İBRE EN-NESYRİ'DE
Sağda Tadic'in yeri garanti. Solda Maximin'in durumu belirleyici olacak. Yıldız futbolcu, riske edilmemek için Kayseri'ye götürülmemişti. 27 yaşındaki oyuncu hazır durumda olması halinde formayı giyecek. Aksi takdirde İrfan Can Kahveci'nin oynaması bekleniyor.
Forvette ise Youssef En-Nesyri bir kez daha ilk 11'in en güçlü adayı konumunda.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;
Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Mert Hakan, Tadic, Maximin, En-Nesyri.