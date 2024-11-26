Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Oğuz Aydın ve Kostic yerine forma onların

Orta sahada Amrabat'ın yeri garanti. Fred, Kayseri karşısında iyi oynasa da Slavia deplasmanında orta sahayı daha dirençli hale getirmek için İsmail Yüksek tercihi gelebilir. Mourinho, uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşayıp moral bulan Szyamnski'yi ilk 11'e döndürebilir. Ancak son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş formaya daha yakın.



