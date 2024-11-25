Victor Osimhen Bodrum FK maçında gol atmayı başaramadı (AA)
SERBEST KALMA MADDESİ 75 MİLYON EURO
Sezon başında Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen'in Napoli'den ayrılması için 75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunuyor.
Bu bedeli ödeyecek takımla masaya oturma hakkı bulunan ünlü forvet için geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu; "Osimhen'in durumu çok net, 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. Oyuncunun bonservisine sahip olan Napoli'ye gidip bir kulüp bu parayı verirse ve İtalyan ekibi bunu değerlendirme kararı alırsa iş bitmiyor. Osimhen'in de rızası gerekiyor. Herhangi bir kulüp hem Osimhen hem de Napoli ile anlaşırsa bize de gelmek zorunda. Mali bir külfeti elbette olacaktır onlar için" demişti.
PSG Victor Osimhen için Napoli ile yeniden görüşecek (AA)
YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR!
İspanya'da yayın yapan Fichajes, Victor Osimhen için PSG'nin devrede olduğunu yazdı. Haberde Fransız temsilcisinin geçen sezon yapılan görüşmelerin ardından yine kapıyı çalacağı belirtildi. İtalyan devinin ise elde edebileceği maksimum bonservis bedelini alabilmek adına mücadele vereceği yazıldı. Ayrıca performansıyla yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkan Osimhen'in, en seçkin forvetlerden biri haline geldiği belirtildi.
Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon PSG'nin teklifini Napoli kabul etmemişti. Sözü edilen bonservis önerisi ise 130 milyon Euro seviyelerindeydi.
İşte İspanyol medyasında çıkan haber...
Victor Osimhen'in PSG'ye transfer olacağı yönünde haberler İspanyol medyasında yer aldı (Fichajes)