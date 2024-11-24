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Jose Mourinho için şoke eden iddia! "Piyasa için strateji yapıyor"

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe'de Jose Mourinho gündemden düşmüyor. Portekizli çalıştırıcının her adımı bir olay, her söylediği söz dünyanın diğer ucunda yankı buluyor. Mourinho ile ilgili flaş bir iddia da İngiltere'den geldi. 61 yaşındaki antrenörün piyasasını korumak için strateji uyguladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 17:34 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 17:40
Jose Mourinho için şoke eden iddia! Piyasa için strateji yapıyor

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Fenerbahçe'nin yıllardır hasretini çektiği Süper Lig şampiyonluğunu getirmek adına anlaşma sağlanan Jose Mourinho bugüne kadar aldığı sonuçlarla Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ancak her geçen gün daha da fazla adından söz ettiriyor.

Portekizli çalıştırıcı ile ilgili olarak daha önce çalıştığı ülkeler ve vatandaşı olduğu Portekiz'de çok sayıda iddia medyada yer alıyor.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de 3 yenilgi aldı (EPA)Jose Mourinho Fenerbahçe'de 3 yenilgi aldı (EPA)

3 YENİLGİSİ VAR

Bu sezon Fenerbahçe'nin başında 20 maça çıkan Jose Mourinho, 12 galibiyet aldı. 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. 3 müsabakada ise takımının yenilgisine engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.

Jose Mourinho İngiltere'de gündemden düşmüyor (AA)Jose Mourinho İngiltere'de gündemden düşmüyor (AA)

İNGİLTERE'DE MANŞETLERİ SÜSLÜYOR

Jose Mourinho'nun kariyerinde en çok adından söz ettirdiği ülke olan İngiltere'de her gün bir haberine rastlamak mümkün. Tecrübeli futbol adamını yakından takip eden Ada basını, her maçla ilgili de içeriklere yer veriyor.

Her söylediği olay olan Mourinho zaman zaman Premier Lig ekipleri için de ilişkilendiriliyor ve hakkında transfer dedikoduları çıkıyor.

Jose Mourinho daha önce Manchester United, Chelsea ve Tottenham'ı çalıştırmıştı (AA)Jose Mourinho daha önce Manchester United, Chelsea ve Tottenham'ı çalıştırmıştı (AA)

2 TAKIM GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho için Newcastle United ve West Ham United iddiaları İngiliz medyasında sıkça dile getiriliyordu. Özellikle bu sezon istediği sonuçları alamayan siyah beyazlı ekibin Eddie Howe'un görevine son vereceği yönünde güçlü ifade kullanılıyordu.

Ancak Newcastle'ın Howe ile yola devam edeceği duyuruldu.

Jose Mourinho'nun piyasasını korumak için strateji izlediği öne sürüldü (AA)Jose Mourinho'nun piyasasını korumak için strateji izlediği öne sürüldü (AA)

"STRATEJİ İZLİYOR"

Jose Mourinho için son günlerde çıkan West Ham United iddiaları ile ilgili olarak Football Insider'a konuşan gazeteci Pete O'Rourke, Mourinho'nun Premier Lig ekipleri arasında adını dolaştırmak için bir strateji izlediğini söyledi. Ayrıca Lopetegui'yle yolları ayırmanın ve Mourinho'yu Fenerbahçe'deki kontratından çıkarmanın getireceği mali külfetin West Ham için çok zorlayıcı olacağı kaydedildi.

Jose Mourinho zaman zaman Süper Lig ile ilgili eleştirel yorumlarda bulunuyor (AA)Jose Mourinho zaman zaman Süper Lig ile ilgili eleştirel yorumlarda bulunuyor (AA)

"AVRUPA KUPALARINDA OLMAYAN BİR TAKIM GİTMEK İSTİYORUM"

Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'de yaşadığı süreç ile ilgili olarak; "Fenerbahçe'den ayrıldığımda yapmam gereken en iyi şey, UEFA müsabakalarında oynamayan bir kulübe gitmek. Yani İngiltere'ye gitmeye hazırım. En alt sırasındaki ve iki yıl içinde bir teknik direktöre ihtiyaç duyan bir kulübe gitmeyi isterim." ifadelerini kullanmıştı.

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Jose Mourinho için şoke eden iddia! Piyasa için strateji yapıyor
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