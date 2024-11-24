Jose Mourinho için şoke eden iddia! "Piyasa için strateji yapıyor"

Fenerbahçe'nin yıllardır hasretini çektiği Süper Lig şampiyonluğunu getirmek adına anlaşma sağlanan Jose Mourinho bugüne kadar aldığı sonuçlarla Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ancak her geçen gün daha da fazla adından söz ettiriyor.
Portekizli çalıştırıcı ile ilgili olarak daha önce çalıştığı ülkeler ve vatandaşı olduğu Portekiz'de çok sayıda iddia medyada yer alıyor.
Jose Mourinho Fenerbahçe'de 3 yenilgi aldı (EPA)
3 YENİLGİSİ VAR
Bu sezon Fenerbahçe'nin başında 20 maça çıkan Jose Mourinho, 12 galibiyet aldı. 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. 3 müsabakada ise takımının yenilgisine engel olamadı.
Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.
Jose Mourinho İngiltere'de gündemden düşmüyor (AA)
İNGİLTERE'DE MANŞETLERİ SÜSLÜYOR
Jose Mourinho'nun kariyerinde en çok adından söz ettirdiği ülke olan İngiltere'de her gün bir haberine rastlamak mümkün. Tecrübeli futbol adamını yakından takip eden Ada basını, her maçla ilgili de içeriklere yer veriyor.
Her söylediği olay olan Mourinho zaman zaman Premier Lig ekipleri için de ilişkilendiriliyor ve hakkında transfer dedikoduları çıkıyor.