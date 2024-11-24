Jose Mourinho için şoke eden iddia! "Piyasa için strateji yapıyor"

Portekizli çalıştırıcı ile ilgili olarak daha önce çalıştığı ülkeler ve vatandaşı olduğu Portekiz'de çok sayıda iddia medyada yer alıyor.

Fenerbahçe 'nin yıllardır hasretini çektiği Süper Lig şampiyonluğunu getirmek adına anlaşma sağlanan Jose Mourinho bugüne kadar aldığı sonuçlarla Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ancak her geçen gün daha da fazla adından söz ettiriyor.

Jose Mourinho İngiltere'de gündemden düşmüyor (AA)

İNGİLTERE'DE MANŞETLERİ SÜSLÜYOR

Jose Mourinho'nun kariyerinde en çok adından söz ettirdiği ülke olan İngiltere'de her gün bir haberine rastlamak mümkün. Tecrübeli futbol adamını yakından takip eden Ada basını, her maçla ilgili de içeriklere yer veriyor.

Her söylediği olay olan Mourinho zaman zaman Premier Lig ekipleri için de ilişkilendiriliyor ve hakkında transfer dedikoduları çıkıyor.