Yaralı Kartal yine kayıp! Beşiktaş Göztepe’ye 4-2 yenildi

Kara Kartal'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Başakşehir maçının ardından iki değişiklikle Göztepe karşısına çıktı. Hollandalı antrenör, milli takımda sakatlanan Ernest Muçi'nin yerine Milot Rashica'ya şans verdi. Ayrıca Joao Mario'nun yerine de Emirhan Topçu'yu oynatan deneyimli çalıştırıcı 3-4-3 sistemini tercih etti.

Malcom Bokele hem kendi kalesine hem de Beşiktaş'a gol attı (AA)

MALCOM BOKELE AYLAR SONRA İLKİ BAŞARDI

Göztepe'nin Beşiktaş deplasmanında 2 farklı geriye düştüğü golde kendi ağlarını havalandıran Malcom Bokele, rakip fileleri de sarsmayı başardı. Yıldız futbolcu 3 dakika ara ile önce siyah beyazlı ekibi ardından da takımını sevindirdi.

Mauro Icardi'nin mart ayında Kasımpaşa karşısında gerçekleştirdiği bu istatistik sonrası Kamerunlu stoper de aynı durumu yaşadı.