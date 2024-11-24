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Yaralı Kartal yine kayıp! Beşiktaş Göztepe'ye 4-2 yenildi

Trednyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk umuduyla başlayan Beşiktaş, son 3 haftada kaybettiği puanların ardından Göztepe'ye de yenildi. Siyah beyazlılar, Semih Kılıçsoy ve Malcom Bokele'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine engel olamadı ve maç konuk takımın 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Kartal bu skorla son 4 maçında 11 puan kaybetti. Ayrıca lider Galatasaray'ın da 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe daha aldı. İşte Beşiktaş - Göztepe maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 18:01 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 20:58
Yaralı Kartal yine kayıp! Beşiktaş Göztepe’ye 4-2 yenildi

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Süper Lig'de puan kayıplarıyla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, 2-0 öne geçmesine rağmen Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.

Semih Kılıçsoy'un golü Beşiktaş'a yetmedi (AA)Semih Kılıçsoy'un golü Beşiktaş'a yetmedi (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağdan ortaladığı topu Semih Kılıçsoy altıpasın önünde şık bir voleyle ağlara gönderdi: 1-0.

10. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Rashica'nın ara pasında kalesini terk eden Lis'in ceza sahası dışı sol çaprazında uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı Bokele'ye çarparak filelerle buluştu: 2-0.

12. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Helinton'un arka direkte kafayla vurduğu top üst direğe çarparak Bokele'nin önüne düştü, Göztepeli oyuncu kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.

32. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Taha Altıkardeş'in kafa vuruşunda, top uzak direğin dibinden ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere bitti.

Smeih Kılıçsoy Süper Lig'de bu sezon ilk golünü attı (AA)Smeih Kılıçsoy Süper Lig'de bu sezon ilk golünü attı (AA)

SEMİH AÇILIŞI YAPTI

Beşiktaş'ın Göztepe ile karşılaştığı maçın 3'üncü dakikasında gol perdesini Semih Kılıçsoy açtı. Genç futbolcu, Jonas Svensson'un asisti sonrasında yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

19 yaşındki golcü, siyah beyazlıların bu sezonki en erken golüne de imza attı..

Gedson Fernandes (AA)Gedson Fernandes (AA)

VAN BRONCKHORST'TAN DEĞİŞİKLİKLER

Kara Kartal'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Başakşehir maçının ardından iki değişiklikle Göztepe karşısına çıktı. Hollandalı antrenör, milli takımda sakatlanan Ernest Muçi'nin yerine Milot Rashica'ya şans verdi. Ayrıca Joao Mario'nun yerine de Emirhan Topçu'yu oynatan deneyimli çalıştırıcı 3-4-3 sistemini tercih etti.

Malcom Bokele hem kendi kalesine hem de Beşiktaş'a gol attı (AA)Malcom Bokele hem kendi kalesine hem de Beşiktaş'a gol attı (AA)

MALCOM BOKELE AYLAR SONRA İLKİ BAŞARDI

Göztepe'nin Beşiktaş deplasmanında 2 farklı geriye düştüğü golde kendi ağlarını havalandıran Malcom Bokele, rakip fileleri de sarsmayı başardı. Yıldız futbolcu 3 dakika ara ile önce siyah beyazlı ekibi ardından da takımını sevindirdi.

Mauro Icardi'nin mart ayında Kasımpaşa karşısında gerçekleştirdiği bu istatistik sonrası Kamerunlu stoper de aynı durumu yaşadı.

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