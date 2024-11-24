Yaralı Kartal yine kayıp! Beşiktaş Göztepe’ye 4-2 yenildi

Süper Lig'de puan kayıplarıyla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, 2-0 öne geçmesine rağmen Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.
Süper Lig'de puan kayıplarıyla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, 2-0 öne geçmesine rağmen Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağdan ortaladığı topu Semih Kılıçsoy altıpasın önünde şık bir voleyle ağlara gönderdi: 1-0.
10. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Rashica'nın ara pasında kalesini terk eden Lis'in ceza sahası dışı sol çaprazında uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı Bokele'ye çarparak filelerle buluştu: 2-0.
12. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Helinton'un arka direkte kafayla vurduğu top üst direğe çarparak Bokele'nin önüne düştü, Göztepeli oyuncu kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.
32. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Taha Altıkardeş'in kafa vuruşunda, top uzak direğin dibinden ağlara gitti: 2-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere bitti.
SEMİH AÇILIŞI YAPTI
Beşiktaş'ın Göztepe ile karşılaştığı maçın 3'üncü dakikasında gol perdesini Semih Kılıçsoy açtı. Genç futbolcu, Jonas Svensson'un asisti sonrasında yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.
19 yaşındki golcü, siyah beyazlıların bu sezonki en erken golüne de imza attı..
VAN BRONCKHORST'TAN DEĞİŞİKLİKLER
Kara Kartal'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Başakşehir maçının ardından iki değişiklikle Göztepe karşısına çıktı. Hollandalı antrenör, milli takımda sakatlanan Ernest Muçi'nin yerine Milot Rashica'ya şans verdi. Ayrıca Joao Mario'nun yerine de Emirhan Topçu'yu oynatan deneyimli çalıştırıcı 3-4-3 sistemini tercih etti.
MALCOM BOKELE AYLAR SONRA İLKİ BAŞARDI
Göztepe'nin Beşiktaş deplasmanında 2 farklı geriye düştüğü golde kendi ağlarını havalandıran Malcom Bokele, rakip fileleri de sarsmayı başardı. Yıldız futbolcu 3 dakika ara ile önce siyah beyazlı ekibi ardından da takımını sevindirdi.
Mauro Icardi'nin mart ayında Kasımpaşa karşısında gerçekleştirdiği bu istatistik sonrası Kamerunlu stoper de aynı durumu yaşadı.