Trabzonspor’un dev jokeri Simon Banza gol krallığında zirvede!

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Son galibiyetini 9'uncu haftadaki Başakşehir maçında alan Trabzonspor, o günden bu yana çıktığı 3 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Bordo mavililer Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'a yenilerek büyük hayal kırıklığı yarattı ve küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde konumlandı. Mailli aranın ardından yeni bir sayfa açmak isteyen Fırtına, Adana Demirspor ile karşılaştığı kritik randevudan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Gollerin ikisi Simon Banza'dan geldi.