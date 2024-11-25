Trabzonspor’un dev jokeri Simon Banza gol krallığında zirvede!

Son galibiyetini 9'uncu haftadaki Başakşehir maçında alan Trabzonspor, o günden bu yana çıktığı 3 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Bordo mavililer Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'a yenilerek büyük hayal kırıklığı yarattı ve küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde konumlandı.
Mailli aranın ardından yeni bir sayfa açmak isteyen Fırtına, Adana Demirspor ile karşılaştığı kritik randevudan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Gollerin ikisi Simon Banza'dan geldi.
Simon Banza'nın Trabzonspor ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor (AA)
BRAGA'DAN KİRALANDI
Sezon başında kadro dışı kaldığı Braga'dan 2 milyon Euro ve 2 milyon Euro maaş karşılığında kiralanan Simon Banza, karşılaşmada takımının 2 golüne imza attı. Kongolu futbolcu 9 karşılaşmada 8 gole ulaşmayı başardı.
Bu sezon en fazla Süper Lig maçında iki gol atan oyuncu oldu. Banza daha önce Fenerbahçe ve Konyaspor ağlarını ikişer kez sarsmıştı.
Simon Banza ve Muhammed Cham (AA)
IMMIBILE'Yİ YAKALADI
Trabzonspor'un golcüsü, krallık yarışında zirvedeki Ciro Immobile'yi de yakaladı. 28 yaşındaki futbolcu sayıları eşitlerken maç sayısını da daha düşük seviyede tuttu. Ayrıca 792 dakika forma giydiği için de listenin en üst sırasına adını yazdırdı.