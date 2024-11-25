Galatasaray’a Tangocu golcü! Icardi’nin yeri doluyor

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılı takımda forvet hamlesi planlanıyor. Mauro İcardi 'nin sakatlığı sonrası ocak ayında kadroya yeni bir golcünün getirilmesi hedefleniyor.

Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Joaquin Correa'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtildi. Arjantin basınında çıkan haberlerde; 30 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılıların listesinde olduğu öne sürüldü.