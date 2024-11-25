Galatasaray’a Tangocu golcü! Icardi’nin yeri doluyor

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılı takımda forvet hamlesi planlanıyor. Mauro İcardi'nin sakatlığı sonrası ocak ayında kadroya yeni bir golcünün getirilmesi hedefleniyor.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılı takımda forvet hamlesi planlanıyor. Mauro İcardi'nin sakatlığı sonrası ocak ayında kadroya yeni bir golcünün getirilmesi hedefleniyor.
Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Joaquin Correa'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtildi. Arjantin basınında çıkan haberlerde; 30 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılıların listesinde olduğu öne sürüldü.
Bu sezon Inter'de 4 resmi maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, 128 dakika sahada kaldı. Arjantinli forvet Correa sezon başında kiralık gittiği Marsilya'dan geri dönmüştü.
Inter'in deneyimli yıldızı ocak ayında elden çıkarmak istediği bildirildi.
Correa kariyeri boyunca 6 farklı takımın formasını 384 maçta giyerken bu periyotta 65 gol atıp, 43'te asist yapmayı başararak toplamda 108 gole direkt etki etti.