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Galatasaray'a Tangocu golcü! Icardi'nin yeri doluyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Son olarak Bodrumspor'u mağlup eden ve liderliğini sürdüren Aslan, transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Mauro Icardi yerine bir golcü arayan Cimbom, bir başka Arjantinli yıldıza kancayı taktı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 12:01 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 12:02
Galatasaray’a Tangocu golcü! Icardi’nin yeri doluyor

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Ara transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılı takımda forvet hamlesi planlanıyor. Mauro İcardi'nin sakatlığı sonrası ocak ayında kadroya yeni bir golcünün getirilmesi hedefleniyor.

Galatasaray’a Tangocu golcü! Icardi’nin yeri doluyor

Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Joaquin Correa'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtildi. Arjantin basınında çıkan haberlerde; 30 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılıların listesinde olduğu öne sürüldü.

Galatasaray’a Tangocu golcü! Icardi’nin yeri doluyor

Bu sezon Inter'de 4 resmi maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, 128 dakika sahada kaldı. Arjantinli forvet Correa sezon başında kiralık gittiği Marsilya'dan geri dönmüştü.

Galatasaray’a Tangocu golcü! Icardi’nin yeri doluyor

Inter'in deneyimli yıldızı ocak ayında elden çıkarmak istediği bildirildi.

Correa kariyeri boyunca 6 farklı takımın formasını 384 maçta giyerken bu periyotta 65 gol atıp, 43'te asist yapmayı başararak toplamda 108 gole direkt etki etti.

Galatasaray’a Tangocu golcü! Icardi’nin yeri doluyor

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Galatasaray’a Tangocu golcü! Icardi’nin yeri doluyor
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