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Cimbom'dan muhteşem geri dönüş! Galatasaray Beşiktaş'ı 74-71 yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Beşiktaş ile Galatasaray'ın derbisine sahne oldu. Sarı kırmızılılar 18 sayı geriden gelerek rakibini 74-71 yendi ve serisini 5 maça yükseltti.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 20:12 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 20:12
Cimbom’dan muhteşem geri dönüş! Galatasaray Beşiktaş’ı 74-71 yendi

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ın konuğu oldu.

Sarı kırmızılılar bir ara 18'e kadar çıkan farkı eritip öne geçti ve karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.

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PERİYOTLARA GÖRE SKORLAR

1.P: Beşiktaş 17-14 Galatasaray Çağdaş Faktoring
2.P: Beşiktaş 24-17 Galatasaray Çağdaş Faktoring
3.P: Beşiktaş 20-25 Galatasaray Çağdaş Faktoring
4.P: Beşiktaş 10-18 Galatasaray Çağdaş Faktoring

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