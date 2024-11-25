Cimbom’dan muhteşem geri dönüş! Galatasaray Beşiktaş’ı 74-71 yendi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ın konuğu oldu.
Sarı kırmızılılar bir ara 18'e kadar çıkan farkı eritip öne geçti ve karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ın konuğu oldu.
Sarı kırmızılılar bir ara 18'e kadar çıkan farkı eritip öne geçti ve karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.
PERİYOTLARA GÖRE SKORLAR
1.P: Beşiktaş 17-14 Galatasaray Çağdaş Faktoring
2.P: Beşiktaş 24-17 Galatasaray Çağdaş Faktoring
3.P: Beşiktaş 20-25 Galatasaray Çağdaş Faktoring
4.P: Beşiktaş 10-18 Galatasaray Çağdaş Faktoring