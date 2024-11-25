Cimbom’dan muhteşem geri dönüş! Galatasaray Beşiktaş’ı 74-71 yendi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ın konuğu oldu.

Sarı kırmızılılar bir ara 18'e kadar çıkan farkı eritip öne geçti ve karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.