Fenerbahçe Kayseri’de ilkleri yaşadı!

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmadan 6-2'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini; Tadic, Oğuz Aydın (2), Kostic, Szymanski ve En-Nesyri kaydetti. Kanarya'da bu sonuçla birlikte birçok ilk yaşandı.



Jose Mourinho'nun öğrencileri, rakibine gol olup yağdı ve bu sezon Süper Lig'de bir müsabakada 6 kez fileleri havalandıran ilk takım oldu. Juventus'tan kiralık olarak alınan Filip Kostic, Sarı-lacivertli forma ile gol sevinci yaşadı. Yıldız oyuncu, 7. dakikada Tadic'in gole çevirdiği penaltı vuruşunu takıma kazandırmıştı. Fenerbahçe'de ilk kez 11'de forma şansı bulan Oğuz Aydın, attığı 2 golle yıldızlaştı. Genç oyuncu, 1 asistle kendisine hayran bıraktı. Oğuz Aydın, 2007/08 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de başladığı ilk Trendyol Süper Lig maçında iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu.



24 yaşındaki başarılı futbolcu, sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Kayserispor karşılaşmasında En-Nesyri de bir ilki yaşadı. Bu maça kadar Fenerbahçe formasıyla 4 golünü de kafa vuruşuyla atan Faslı forvet oyuncusu, ilk kez ayağıyla sahne aldı.