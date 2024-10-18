2025 yılında Süper Lig'de serbest kalacak futbolcular! Yıldız isimler bedava
Trendyol Süper Lig'de birbirinden iddialı takımların mücadelesi nefes kesiyor. Dört büyüklerin yanı sıra diğer takımlarda forma giyen futbolcuların bazıları sezon sonunda serbest kalacak. Bu durum söz konusu isimlerin ocak ayından itibaren istediği kulüplerle görüşme hakkını elinde bulundurduğu ve opsiyonları yoksa bedava imza atabileceği anlamına geliyor. İşte Süper Lig'de 2025 yılında sözleşmesi sona erecek en değerli 25 futbolcunun listesi...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 16:45Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 17:10