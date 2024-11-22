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Victor Osimhen transferinden çekilmek üzereler! 2 isim belirlendi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, transfer gündeminden düşmüyor. Sarı kırmızılı forma ile attığı goller ve yaptığı asistlerle adını Avrupa futboluna yeniden yazdıran Nijeryalı yıldız için daha önce devrede olan bir takım farklı isimlere yönlenmeye başladı ve 2 alternatif belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 23:27 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 23:27
Victor Osimhen transferinden çekilmek üzereler! 2 isim belirlendi

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Milyonlarca taraftara sahip Galatasaray ve Napoli'nin transfer planındaki 1 numaralı isim konumunda olan Victor Osimhen, her geçen gün yeni bir haberle gündeme oturuyor.

Nijeryalı futbolcu ile birçok dünya devi ilgileniyor.

Victor Osimhen 9 ma.ta 8 gol atıp 4 asist yaptı (AA)Victor Osimhen 9 ma.ta 8 gol atıp 4 asist yaptı (AA)

75 MİLYON EURO MADDESİ VAR

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğunu söyledi. Hatipoğlu, yıldız golcüyü transfer etmek isteyen takımın serbest kalma maddesini ödemesinin yeterli olmadığını belirtip, "Osimhen'in de rızası gerekiyor. Osimhen 'Ben anlaştım gitmek istiyorum' derse yapacak bir şey yok zaten. Burada da iş bitmiyor. Herhangi bir kulüp hem Osimhen hem de Napoli ile anlaşırsa bize de gelmek zorunda. Mali bir külfeti elbette olacaktır onlar için." açıklamasında bulundu." dedi.

Victor Osimhen kontratının sonuna kadar Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi (AA)Victor Osimhen kontratının sonuna kadar Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi (AA)

İTALYA'DA GEÇERLİ DEĞİL

Victor Osimhen ile ilgili iddialardan biri de serbest kalma maddesinin İtalya'da geçerli olmadığı. Juventus ve Milan'ın gündeminde bulunan 25 yaşındaki golcü için İtalyan medyasında bu yönde birçok iddia ortaya atıldı.

Hatta eski futbolcu Daniele Adani, Torino temsilcisinin, Vlahovic'i göndermesi halinde ilk tercihinin Osimhen olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak için bonservis hamlesi yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor (AA)Galatasaray'ın Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak için bonservis hamlesi yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor (AA)

DÜNYA DEVİ YARIŞTAN ÇEKİLMEK ÜZERE

Nijeryalı forvet için devredeki kulüplerden biri de Chelsea'ydi. Didier Drogba'yı idolü olarak gören Osimhen'in forma giymek istediği Londra temsilcisi için ESPN'den flaş bir iddia geldi.

Simon Phillips, Maviler'in, transferden çekilebileceğini ve süreci olumlu bitirme konusunda kararsız olduklarını belirterek, Evan Ferguson ile Liam Delap dahil olmak üzere birçok forvetin izlendiğini dile getirdi.

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