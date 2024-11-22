Victor Osimhen transferinden çekilmek üzereler! 2 isim belirlendi

Galatasaray'ın Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak için bonservis hamlesi yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor (AA)

DÜNYA DEVİ YARIŞTAN ÇEKİLMEK ÜZERE

Nijeryalı forvet için devredeki kulüplerden biri de Chelsea'ydi. Didier Drogba'yı idolü olarak gören Osimhen'in forma giymek istediği Londra temsilcisi için ESPN'den flaş bir iddia geldi.

Simon Phillips, Maviler'in, transferden çekilebileceğini ve süreci olumlu bitirme konusunda kararsız olduklarını belirterek, Evan Ferguson ile Liam Delap dahil olmak üzere birçok forvetin izlendiğini dile getirdi.