Victor Osimhen transferinden çekilmek üzereler! 2 isim belirlendi

Milyonlarca taraftara sahip Galatasaray ve Napoli'nin transfer planındaki 1 numaralı isim konumunda olan Victor Osimhen, her geçen gün yeni bir haberle gündeme oturuyor.
Nijeryalı futbolcu ile birçok dünya devi ilgileniyor.
Milyonlarca taraftara sahip Galatasaray ve Napoli'nin transfer planındaki 1 numaralı isim konumunda olan Victor Osimhen, her geçen gün yeni bir haberle gündeme oturuyor.
Nijeryalı futbolcu ile birçok dünya devi ilgileniyor.
75 MİLYON EURO MADDESİ VAR
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğunu söyledi. Hatipoğlu, yıldız golcüyü transfer etmek isteyen takımın serbest kalma maddesini ödemesinin yeterli olmadığını belirtip, "Osimhen'in de rızası gerekiyor. Osimhen 'Ben anlaştım gitmek istiyorum' derse yapacak bir şey yok zaten. Burada da iş bitmiyor. Herhangi bir kulüp hem Osimhen hem de Napoli ile anlaşırsa bize de gelmek zorunda. Mali bir külfeti elbette olacaktır onlar için." açıklamasında bulundu." dedi.
İTALYA'DA GEÇERLİ DEĞİL
Victor Osimhen ile ilgili iddialardan biri de serbest kalma maddesinin İtalya'da geçerli olmadığı. Juventus ve Milan'ın gündeminde bulunan 25 yaşındaki golcü için İtalyan medyasında bu yönde birçok iddia ortaya atıldı.
Hatta eski futbolcu Daniele Adani, Torino temsilcisinin, Vlahovic'i göndermesi halinde ilk tercihinin Osimhen olduğunu söyledi.
DÜNYA DEVİ YARIŞTAN ÇEKİLMEK ÜZERE
Nijeryalı forvet için devredeki kulüplerden biri de Chelsea'ydi. Didier Drogba'yı idolü olarak gören Osimhen'in forma giymek istediği Londra temsilcisi için ESPN'den flaş bir iddia geldi.
Simon Phillips, Maviler'in, transferden çekilebileceğini ve süreci olumlu bitirme konusunda kararsız olduklarını belirterek, Evan Ferguson ile Liam Delap dahil olmak üzere birçok forvetin izlendiğini dile getirdi.