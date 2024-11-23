Canlı yayında şok sözler! "Victor Osimhen iyi bir yatırım değil"

Yaz aylarında birçok takımın listesinde bulunan ancak Napoli'de yaşadıklarına rağmen transferi gerçeklemeyen Victor Osimhen 'i Galatasaray kiralamıştı. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Nijeryalı futbolcuyla ilgili olarak iddialar devam ediyor.

Victor Osimhen'in vereceği karar merakla bekleniyor (AA)

TEKLİFLER BAŞKANDAN DÖNDÜ

Birçok dev takımın radarına giren ve transfer görüşmeleri yaptığı 25 yaşındaki forvet konusunda PSG ve Al-Ahli oldukça ciddiydi. Ancak yapılan teklifler karşısında Aurelio de Laurentiis olumlu yanıt vermemişti.

Galatasaray'ın renklerine bağladığı 25 yaşındaki golcünün serbest kalma maddesi nedeniyle Ocak ayında takımdan ayrılması gündemde. Bu da birçok sepekülasyonu beraberinde getiriyor.