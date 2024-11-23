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Canlı yayında şok sözler! "Victor Osimhen iyi bir yatırım değil"

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız Victor Osimhen gündemden düşmüyor. Attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra karakteri ile de adını yeniden Avrupa'ya kanıtlayan 25 yaşındaki golcü için kendisini istediği gündemde olan dünya devi kulüp hakkında canlı yayında flaş ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 16:13 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 16:13
Canlı yayında şok sözler! Victor Osimhen iyi bir yatırım değil

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Yaz aylarında birçok takımın listesinde bulunan ancak Napoli'de yaşadıklarına rağmen transferi gerçeklemeyen Victor Osimhen'i Galatasaray kiralamıştı. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Nijeryalı futbolcuyla ilgili olarak iddialar devam ediyor.

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TEKLİFLER BAŞKANDAN DÖNDÜ

Birçok dev takımın radarına giren ve transfer görüşmeleri yaptığı 25 yaşındaki forvet konusunda PSG ve Al-Ahli oldukça ciddiydi. Ancak yapılan teklifler karşısında Aurelio de Laurentiis olumlu yanıt vermemişti.

Galatasaray'ın renklerine bağladığı 25 yaşındaki golcünün serbest kalma maddesi nedeniyle Ocak ayında takımdan ayrılması gündemde. Bu da birçok sepekülasyonu beraberinde getiriyor.

Victor Osimhen dünya devlerini peşine taktı (AA)Victor Osimhen dünya devlerini peşine taktı (AA)

DEVLER PEŞİNDE

Avrupa ve Afrika basınına göre Victor Osimhen'in peşinde Premier Lig ve Serie A devleri var. Dusan Vlahovic ile yollarını ayırması muhtemel olan Torino temsilcisinin sadece Nijeryalı oyuncuyu listesine eklediği yönünde haberler İtalyan medyasında yayınlandı.

Ayrıca Rafael Leao'nun da takasla mavi beyazlı ekibe takasla gönderileceği ve takas yoluyla Osimhen'in alacağı yazıldı. Ada tarafında ise Arsenal ve Chelsea'nin 9 numara aradığı, Manchester United'ın ise Joshua Zirkzee ile para önereceği iddiaları yer aldı.

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CHELSEA DEVREDEN ÇIKTI!

Victor Osimhen için ESPN'de yer alan son haber ise Galatasaraylıları bir nebze de olsa umutlandırdı. Serbest kalma maddesi Türkiye şartlarında çok yüksek seviyedeki dev forvetle alakalı olarak Chelsea'nin devreden çıktığı ve 2 alternafin belirlendiği ifade edildi. Ayrıca birçok ligden yine 9 numara alternatifi bakıldığı vurgulandı.

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İTALYA'DAN BİR İDDİA DAHA!

1 Station Radio kanalında yayınlanan 1 Football Club programında konuşan Domenico Manfredi, "Osimhen Milan'a mı geliyor?" sorusuna yanıt verdi. Osimhen'in ciddi bir maliyeti olduğunu ifade eden Manfredi; "Bunun Milan için iyi bir atılım olduğunu düşünmüyorum. Onun hakkında bir şey bilmiyorum. Ancak Milan'ı tanıyorsam ve bu yapıya hakimsem bunun uygun bir yatırım olarak görüldüğünü düşünmüyorum. Oyuncunun piyasası ve maaşı çok yüksek" diye konuştu.

Kırmızı siyahlı ekibin transfer rotasından da bahseden Manfredi; "Forvet hakkında birçok iddia gündemde ancak bu yönde bir hamle düşünmüyorum. Bennacer'in yokluğunda veya Theo'ya alternatif konusunda atılım yapılması hakkında birçok düşünce söz konusu. Bence her durumda bu mevkilerden birine oyuncu alınacak" dedi.

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