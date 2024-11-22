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Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu! Transferi için flaş iddia

Geçen sezonun son bölümünde gösterdiği performans sonrasında kontratı bir yıl daha uzatılan Hakim Ziyech, beklentilerin uzağında kaldı. Faslı futbolcuyla yollarını ayırmak isteyen Cimbom'a güzel haberler geliyor. Deneyimli orta saha oyuncusu için flaş bir iddia ortaya atıldı ve yeni adresi duyuruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 19:25 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 19:33
Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu! Transferi için flaş iddia

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Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğıuna ikinci devrede katkı vermeyi başaran ve futboluyla herkesi kendine hayran bırakan Hakim Ziyech, Ajax sonrasındaki istikrarsız çizgisine geri döndü. Faslı yıldız ile yollarını ayırmak isteyen Aslan, Ocak ayını iple çekiyor.

Yabancı kontenjanında zorlanmak istemeyen teknik heyet ve yönetim, tecrübeli 10 numara için gelen teklifleri değerlendirecek. Gerekli kolaylığı da sağlayacak.

Hakim Ziyech bu sezon beklentileri karşılayamadı (AA)Hakim Ziyech bu sezon beklentileri karşılayamadı (AA)

OKAN BURUK SİLDİ

Üst üste 3. şampiyonluğunu kazanarak beşinci yıldızı yakasına takmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Hakim Ziyech'in üstünü çizdi ve çalışmak istemediğini yönetime iletti.

31 yaşındaki futbolcuyla eğer anlaşma sağlanamazsa fesih yoluna gidecek. Sezon sonuna kadar alacağı 1.4 milyon euro için masaya oturulacak.

Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılacak (AA)Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılacak (AA)

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Hakim Ziyech'in takımdan ayrılma ihtimali birçok kulübü de harekete geçirdi. Başta Ajax olmak üzere Arap takımlarının da devreye girdiği yönünde pek çok haber medyada yer aldı.

Bladi.net ve Foot-Africa'nın, Katar medyasına dayandırarak duyurduğu haberde Hakim Ziyech için Al-Arabi takımı devreye girdi. Görüşmelerde ciddi bir aşama kaydedildi.

Al-Arabi, Katar Süper Ligi'nde 9'uncu sırada yer alıyor.

İşte o haberler...

Hakim Ziyech'in bir sonraki adresi Al-Arabi olabilir (Foot-Africa)Hakim Ziyech'in bir sonraki adresi Al-Arabi olabilir (Foot-Africa)

Hakim Ziyech'in transfer haberleri medyada geniş yer buluyor (Bladi.net)Hakim Ziyech'in transfer haberleri medyada geniş yer buluyor (Bladi.net)

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