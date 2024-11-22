Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu! Transferi için flaş iddia

Yabancı kontenjanında zorlanmak istemeyen teknik heyet ve yönetim, tecrübeli 10 numara için gelen teklifleri değerlendirecek. Gerekli kolaylığı da sağlayacak.

Galatasaray 'ın geçen sezonki şampiyonluğıuna ikinci devrede katkı vermeyi başaran ve futboluyla herkesi kendine hayran bırakan Hakim Ziyech , Ajax sonrasındaki istikrarsız çizgisine geri döndü. Faslı yıldız ile yollarını ayırmak isteyen Aslan, Ocak ayını iple çekiyor.

31 yaşındaki futbolcuyla eğer anlaşma sağlanamazsa fesih yoluna gidecek. Sezon sonuna kadar alacağı 1.4 milyon euro için masaya oturulacak.

Üst üste 3. şampiyonluğunu kazanarak beşinci yıldızı yakasına takmayı hedefleyen Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Hakim Ziyech 'in üstünü çizdi ve çalışmak istemediğini yönetime iletti.

Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılacak (AA)

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Hakim Ziyech'in takımdan ayrılma ihtimali birçok kulübü de harekete geçirdi. Başta Ajax olmak üzere Arap takımlarının da devreye girdiği yönünde pek çok haber medyada yer aldı.

Bladi.net ve Foot-Africa'nın, Katar medyasına dayandırarak duyurduğu haberde Hakim Ziyech için Al-Arabi takımı devreye girdi. Görüşmelerde ciddi bir aşama kaydedildi.

Al-Arabi, Katar Süper Ligi'nde 9'uncu sırada yer alıyor.

İşte o haberler...

Hakim Ziyech'in bir sonraki adresi Al-Arabi olabilir (Foot-Africa)

Hakim Ziyech'in transfer haberleri medyada geniş yer buluyor (Bladi.net)