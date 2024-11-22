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Dünya devi takipte: İlle de Victor Osimhen... "Sadece onu alırlar!"

Galatasaray'a imza attığı günden bu yana gösterdiği performansla adından söz ettiren Victor Osimhen, dünya gündeminden düşmüyor. Nijeryalı futbolcunun sezon sonu bitecek kiralık kontratına rağmen birçok kulüp şimdiden ilgisini göstererek safını belli ediyor. 25 yaşındaki futbolcu, mevkisindeki futbolcunun sözleşme uzatmaması halindeki tek alternatifi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 16:51 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 16:57
Dünya devi takipte: İlle de Victor Osimhen... Sadece onu alırlar!

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Bu sezon başında SSC Napoli'den bir seneliğine kiralanan ve forma giydiği andan beri etkisini göstererek adını yeniden dünyaya kanıtlayan Victor Osimhen için birçok dev takım devreye girdi.

Yıldız forvet için hem oynadığı İtalya hem hayalini kurduğu İngiltere hem Fransa hem de Arap ülkelerinden talipler var. Sezon sonuna kadar İstanbul'da kalması beklenen Osimhen için flaş bir gelişme yaşandı.

Victor Osimhen Galatasaray formasıyla 12 gole adını yazdırdı (AA)Victor Osimhen Galatasaray formasıyla 12 gole adını yazdırdı (AA)

12 KEZ TABELAYI DEĞİŞTİRDİ

Victor Osimhen, Galatasaray'a imza attıktan sonra bugüne kadar 9 maçta forma giydi. 6'sı lig ve 3'ü Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı mücadelelerde 8 kez ağları havalandırdı. Ayrıca 4 de asist yaptı.

25 yaşındaki golcünün bu katkıyı 645 dakika gibi sınırlı bir sürede yapması ise herkesi şaşırttı. Ayrıca kaçırdığı pozisyonları değerlendirmesi halinde bu sayının çok daha fazlasına ulaşacaktı. Özellikle Tottenham karşısındaki performansı halen akıllarda.

Victor Osimhen'in serbes kalma maddesindeki ücret 75 milyon Euro (AA)Victor Osimhen'in serbes kalma maddesindeki ücret 75 milyon Euro (AA)

İTALYA'DA DEV PLAN

İtalya Serie A'nın dev ekiplerinden Juventus, Milan ile birlikte Victor Osimhen'in peşinde. Torino temsilcisinde Arkadiusz Milik sakat. Dusan Vlahovic de öyle. Ancak Sırp futbolcunun kontratındaki durum olumsuza dönerse veya ayrılmak isterse yeri hemen doldurulacak. O isim ise Osimhen olacak.

Victor Osimhen Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini söylemişti (AA)Victor Osimhen Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini söylemişti (AA)

"SERBEST KALMA MADDESİ İTALYA'DA GEÇERLİ DEĞİL"

Serie A temsilcisinin Osimhen'i gündemine alması üzerine birçok detay da tartışmaya açıldı. Bazı basın mensupları, serbest kalma maddesinin İtalyan kulüpleri için geçerli olmadığını savundu.

Napolili taraftarlar ise Nijeryalı oyuncunun Türkiye'de iyi bir kariyer geçirdiğini belirterek, "Juventus, Osimhen'i unut. Onun hedefi Premier Lig. Zaten serbest kalma maddesi sonrası, kendisini isteyen ve onun da arzuladığı bir takıma gitmeyi düşünüyor." mesajları attı.

Victor Osimhen, Juventus'un transfer operasyonundaki 1 numaralı isim (AA)Victor Osimhen, Juventus'un transfer operasyonundaki 1 numaralı isim (AA)

"1 NUMARA OSIMHEN"

Viva el Futbol programında konuşan Daniele Adani ise Galatasaraylıları üzecek haber verdi. Eski futbolcu Adani; "Osimhen nasıl şampiyon olacağını bilen bir futbolcu. O ruhu var. Fiziksel güce sahip. Bu da onu ön plana çıkarıyor. Dusan Vlahovic ayrılacaksa ilk tercih kesinlikle o olur. Zaten onu Napoli'ye getiren isim de Cristiano Giuntoli'ydi." dedi.

Daniele Adani, Juventus'un Victor Osimhen planını açıkladı (Calciomercato)Daniele Adani, Juventus'un Victor Osimhen planını açıkladı (Calciomercato)

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