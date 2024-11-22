Victor Osimhen Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini söylemişti (AA)
"SERBEST KALMA MADDESİ İTALYA'DA GEÇERLİ DEĞİL"
Serie A temsilcisinin Osimhen'i gündemine alması üzerine birçok detay da tartışmaya açıldı. Bazı basın mensupları, serbest kalma maddesinin İtalyan kulüpleri için geçerli olmadığını savundu.
Napolili taraftarlar ise Nijeryalı oyuncunun Türkiye'de iyi bir kariyer geçirdiğini belirterek, "Juventus, Osimhen'i unut. Onun hedefi Premier Lig. Zaten serbest kalma maddesi sonrası, kendisini isteyen ve onun da arzuladığı bir takıma gitmeyi düşünüyor." mesajları attı.
Victor Osimhen, Juventus'un transfer operasyonundaki 1 numaralı isim (AA)
"1 NUMARA OSIMHEN"
Viva el Futbol programında konuşan Daniele Adani ise Galatasaraylıları üzecek haber verdi. Eski futbolcu Adani; "Osimhen nasıl şampiyon olacağını bilen bir futbolcu. O ruhu var. Fiziksel güce sahip. Bu da onu ön plana çıkarıyor. Dusan Vlahovic ayrılacaksa ilk tercih kesinlikle o olur. Zaten onu Napoli'ye getiren isim de Cristiano Giuntoli'ydi." dedi.
Daniele Adani, Juventus'un Victor Osimhen planını açıkladı (Calciomercato)