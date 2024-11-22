Bu sezon başında SSC Napoli'den bir seneliğine kiralanan ve forma giydiği andan beri etkisini göstererek adını yeniden dünyaya kanıtlayan Victor Osimhen için birçok dev takım devreye girdi.

Yıldız forvet için hem oynadığı İtalya hem hayalini kurduğu İngiltere hem Fransa hem de Arap ülkelerinden talipler var. Sezon sonuna kadar İstanbul'da kalması beklenen Osimhen için flaş bir gelişme yaşandı.