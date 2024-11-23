Galatasaray-Bodrumspor CANLI MAÇ İZLE | Bedava, şifresiz, kesintisiz Galatasaray-Bodrumspor CANLI YAYIN! Kimler kadroda yok? Maçın 11’leri..

Bodrumspor – Galatasaray maçının başlamasına kısa bir süre kala heyecan dorukta! Peki, Bodrumspor – Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11...

Bodrumspor - Galatasaray maçı 23 Kasım Cumartesi günü yani bu akşam saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BODRUMSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

(Takvim Foto Arşiv)

BODRUMSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bodrumspor: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celustka, Yusuf, Obekpa, Brazao, Fredy, Dimitrov, Seferi.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen

KADRO EKSİK Mİ?

Galatasaray'da, Bodrum FK maçında Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez sarı kart cezası nedeniyle takımda yer almayacak. Sarı-kırmızılılarda Samsunspor müsabakasında sakatlanan Senegalli sol bek Ismail Jakobs kadroda bulunmuyor. Tottenham karşılaşmasındaki sakatlığından dolayı uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de bu akşam kadroda olmayacak.