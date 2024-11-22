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Trabzonspor'a çifte şok! Gönderilmek istenen 2 oyuncuda flaş gelişme

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Ocak ayı transfer dönemi ile birlikte toparlanmayı hedefliyor. Bordo mavililerde kadro dışı bırakılan ve yedek kulübesinden çıkamayan iki isimle yolların ayrılması bekleniyor. Ancak gelen haber zor bir sürecin yaşanacağını şimdiden gösterdi. İşte detaylar...

Burak Zihni Burak Zihni
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 21:36 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 21:42
Trabzonspor’a çifte şok! Gönderilmek istenen 2 oyuncuda flaş gelişme

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Yaptığı transferlerle sezona iddialı girmesine rağmen beklentilerin altında kalan ve sadece 12 puan toplayabilen Trabzonspor, Şenol Güneş ile birlikte Ocak ayında yeni bir döneme başlamayı hedefliyor.

Bordo mavililerde transfer edilecek isimler kadar gönderilmek istenen futbolcular süreci direkt olarak etkileyecek. Yabancı kontenjanı sorunu yaşamak istemeyen Fırtına'ya iki isimden kötü haber geldi.

Stefano Denswil (AA)Stefano Denswil (AA)

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYORLAR

Trabzonspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş, dört ismin takımdan ayrı çalışmasına karar verdi. Buna göre Enis Bardhi, Mislav Orsic, Stefano Denswil ve Umut Bozok'u kadro dışı bıraktı.

Dört futbolcu şu anda arkadaşlarından ayrı olarak idmanlarına devam ediyor ve kendilerine verilen programa uyarak hazırlanıyor.

Enis Bardhi ve Borna Barisic kadro dışı kalan isimler arasında yer alıyor (DHA)Enis Bardhi ve Borna Barisic kadro dışı kalan isimler arasında yer alıyor (DHA)

KONTRATLARI BİTİYOR

Takımda kadro dışı bırakılan isimlerin dördünün de sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Bu nedenle devre arasında ayrılmalarına sıcak bakılıyor ve gelecek teklife göre de kolaylık sağlanacak.

Ayrıca yedek kulübesinde bekleyen bir isim daha topun ağzında.

Stefano Denswil Surinam Milli Takımı'nda forma giymeye devam ediyor (REUTERS)Stefano Denswil Surinam Milli Takımı'nda forma giymeye devam ediyor (REUTERS)

2 FUTBOLCUDAN ŞOK!

Trabzonspor'un kadrosunda düşünmediği Stefano Denswil ve geldiği günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan Borna Barisic için takımdan ayrılacakları yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Surinamlı stoperin kontratının bitecek olmasından dolayı bordo mavili yönetim nispeten rahat ancak Hırvat sol bek için aynı durum söz konusu değil.

Borna Barisic (DHA)Borna Barisic (DHA)

MENAJERLERİNDEN AÇIKLAMA

Borna Barisic'in menajeri Ivan Cakarun, oyuncusunun iki yıllık kontratının olduğundan bahsederek çıkan haberlerle ilgili olarak gerçeği yansıtmadığını dile getirip; ""Borna Barisic'in Trabzonspor ile uzun vadeli bir sözleşmesi var ve şu an için ayrılma gibi bir planımız yok. Kulübüyle olan ilişkileri gayet iyi ve profesyonel şekilde devam ediyor." ifadelerini kulladı.

Stefano Denswil'in temsilcisi ise şu anlık ayrılmak gibi bir düşünceleri olmadığını ve sezon sonu bu durumu değerlendirceklerini dile getirdi.

İki futbolcunun Trabzonspor'a yıllık maliyeti 4 milyon Euro civarında.

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