Yaptığı transferlerle sezona iddialı girmesine rağmen beklentilerin altında kalan ve sadece 12 puan toplayabilen Trabzonspor, Şenol Güneş ile birlikte Ocak ayında yeni bir döneme başlamayı hedefliyor.

Bordo mavililerde transfer edilecek isimler kadar gönderilmek istenen futbolcular süreci direkt olarak etkileyecek. Yabancı kontenjanı sorunu yaşamak istemeyen Fırtına'ya iki isimden kötü haber geldi.