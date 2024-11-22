Yaptığı transferlerle sezona iddialı girmesine rağmen beklentilerin altında kalan ve sadece 12 puan toplayabilen Trabzonspor, Şenol Güneş ile birlikte Ocak ayında yeni bir döneme başlamayı hedefliyor.
Bordo mavililerde transfer edilecek isimler kadar gönderilmek istenen futbolcular süreci direkt olarak etkileyecek. Yabancı kontenjanı sorunu yaşamak istemeyen Fırtına'ya iki isimden kötü haber geldi.
Stefano Denswil (AA)
TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYORLAR
Trabzonspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş, dört ismin takımdan ayrı çalışmasına karar verdi. Buna göre Enis Bardhi, Mislav Orsic, Stefano Denswil ve Umut Bozok'u kadro dışı bıraktı.
Dört futbolcu şu anda arkadaşlarından ayrı olarak idmanlarına devam ediyor ve kendilerine verilen programa uyarak hazırlanıyor.
Enis Bardhi ve Borna Barisic kadro dışı kalan isimler arasında yer alıyor (DHA)
KONTRATLARI BİTİYOR
Takımda kadro dışı bırakılan isimlerin dördünün de sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Bu nedenle devre arasında ayrılmalarına sıcak bakılıyor ve gelecek teklife göre de kolaylık sağlanacak.
Ayrıca yedek kulübesinde bekleyen bir isim daha topun ağzında.