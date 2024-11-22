Flaş gelişmeyi TAKVİM duyurmuştu! Dusan Tadic Al Nassr’ın 10 milyon Euro’luk teklifini Fenerbahçe için reddetti

Bu gelişmenin ardından Suudi ekibinin futbolcuya yıllık 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü. 10 numaranın bu teklifi kabul etmediği ve Körfez'de futbol oynama düşüncesi olmadığı kaydedildi. Sırp yıldız, Fenerbahçe'den yılda 4.5 milyon Euro kazanıyor.

Fenerbahçe 'nin kaptanlarından Dusan Tadic , sezon sonu için kararını verdi. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan basını, Al Nassr 'ın Sarı-Lacivertliler'in yıldızının peşinde olduğunu iddia etmişti.

Dusan Tadic (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

FARKI DİKKATE ALMADI

Aradaki 5.5 milyon Euro farkı dikkate almayan oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği gelen bilgiler arasında. Tadic sezon sonunda ya Fenerbahçe'de kalacak ya da 2023 yazında geldiği Hollanda devi Ajax'a geri dönecek.

Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Hücumda harikalar yaratan Tadic, Fenerbahçe'nin oynadığı 76 resmi maçın 75'inde görev aldı. Yıldız futbolcu sadece Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor mücadelesinde forma giymedi. Takımına 23 gol ve 23 asistlik skor katkısı veren 36 yaşındaki isim istatistiklerde de başarılı grafiğe sahip.