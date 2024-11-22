Beşiktaş’ın rotası Young Boys! İki yıldız için düğmeye basıldı

Beşiktaş, Young Boys'un 21 yaşındaki Cezayirli sol beki Jaouen Hadjam için yeni bir hamle daha yapacak.

Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla zirvenin uzağında kalan Beşiktaş devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar bu sezon Galatasaray'a karşı mücadele eden İsviçre temsilcisi Young Boys 'un 2 yıldızını transfer etmek için harekete geçti.

Joel Monteiro (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ayrıca ismi Galatasaray ile anılan sağ kanat oyuncusu Joel Monteiro da Beşiktaş'ın hedefinde olan bir başka oyuncu. 25 yaşındaki İsviçreli yıldız için de şartlar zorlanacak.

Giovanni van Bronckhorst (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Siyah-Beyazlılar'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un iki oyuncuya da onay verdiği öğrenildi. Monteiro'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon 21 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 6 gol atarken 7 de asist yaptı. Hadjam'ın ise Young Boys ile olan sözleşmesi 2028 yılında bitiyor. Beşiktaş, iki oyuncuyu da uygun bir bonservis ücretiyle transfer edip kadrosunu güçlendirmek istiyor.