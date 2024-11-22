Mourinho’dan Becao ve Djiku için şok rapor!

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Fenerbahçe'de stoperlerden memnun olmayan teknik patron Mourinho'dan şok rapor. Portekizli çalıştırıcı, Sportif Direktör Mario Branco ile en son yaptığı görüşmede ilginç bir talepte bulundu. Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Takımdaki genel durumun ve transfer politikalarının masaya yatırıldığı zirvede Mourinho'nun "Stoperler Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'ya devre arasında iyi bir teklif gelirse değerlendirilmeli" dediği öne sürüldü.

Rodrigo Becao (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Branco'nun ise 61 yaşındaki hocanın isteğini dikkate aldığı ve bu yönde çalışmalara başladığı kaydedildi. Becao, 2023- 24 sezonunda Serie A ekibi Udinese'den Sarı-Lacivertli takıma 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Değeri 8 milyon Euro olan 28 yaşındaki futbolcu Kanarya ile 35 maçta; 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.