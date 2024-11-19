Fenerbahçe ile ilgili flaş gelişmeyi TAKVİM ortaya çıkardı! Suudi kulübün asıl hedefi Dusan Tadic

Fenerbahçe transferde çok hareketli saatler yaşıyor. Al Nassr formasını giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcayan Sarı-Lacivertliler'de sürpriz ayrılıklar da gündeme gelebilir. Al Nassr Sportif Direktörü Adrian Esparraga'nın geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelmesi büyük bir heyecan yaratmıştı.

Youssef En Nesyri ve Dusan Tadic (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

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Talisca için Fenerbahçe ile pazarlıklarını sürdüren Esparraga'nın Sarı-Lacivertli takımdan bazı futbolcularla ilgilendiği de öne sürülmüştü. Hatta Arap basını Al Nassr'ın Youssef En Nesyri için 30 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazmış ve bu iddia gündemi sarsmıştı. Fenerbahçeli yöneticiler Faslı yıldızla ilgili kulübe ulaşan bir teklif olmadığını belirtirken, TAKVİM çok çarpıcı bir gelişmeyi gün yüzüne çıkardı. Alınan bilgilere göre Al Nassr'ın transferdeki asıl hedefi Dusan Tadic.