Ali Koç'tan Kayserispor'un borcu iddialarına yanıt! "Amacı belli"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile oynanacak maç öncesi sosyal medyada gündeme getirilen borç iddialarına açıklık getirdi. Koç, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve suni bir gündem oluşturulduğunu belirtti.
Ali Koç (İHA)
"KAYSERİSPOR'UN BANKAMIZA BORCU YOK"
Ali Koç, "Oluşturulan bu suni gündem, Kayserispor'un mevcut ve eski yönetimi arasındaki mali anlaşmazlıklardan kaynaklanmaktadır. Ancak bu durum kasten şahsımla ve yönetim kurulu başkanı olduğum bankamızla ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Kayserispor Kulübü'nün bankamıza herhangi bir borcu bulunmamaktadır," ifadelerini kullandı.
"BORÇ, ESKİ BAŞKAN BERNA GÖZBAŞI'NA AİT"
Koç, söz konusu borcun eski Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve sahibi olduğu şirkete ait olduğunu vurguladı. "Bu borç, 2022 yılı ve öncesinde Berna Gözbaşı'nın Kayserispor'un nakit ihtiyacını karşılamak için sağladığı kaynaklarla ilgilidir. Sayın Gözbaşı, sağladığı bu kaynak karşılığında TFF gelirlerinden temlik almıştır," diye konuştu.
Ali Koç söylentilerin kasıtlı çıkarıldığını söyledi (AA)
"YAPILANDIRMA SÜRECİNDE 15 BANKALIK KONSORSİYUM"
2022 yılında ilgili şirketin finansal sıkıntıya düştüğünü belirten Koç, şu bilgileri paylaştı: "Kasım 2022'de, şirket kredi borçlarını yeniden yapılandırmak için 15 bankadan oluşan bir konsorsiyuma başvurmuştur. bamkamız, bu süreçte sorumlu banka olarak seçilmiştir. TFF gelirleri, bankamızi tarafından konsorsiyumdaki diğer bankalara dağıtılmaktadır. Kayserispor'un bankamız ile doğrudan hiçbir bağı yoktur."
"GÜNDEM ÇARPITILIYOR"
Koç, iddiaların sistematik bir şekilde çarpıtıldığını savunarak, "Bu konunun kasıtlı olarak gündeme getirilmesinin amacı ve niyeti oldukça açık. Gerçeklerle bağdaşmayan bu tür söylemlere itibar edilmemelidir," dedi.