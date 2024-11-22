Ali Koç'tan Kayserispor'un borcu iddialarına yanıt! "Amacı belli"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç , Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile oynanacak maç öncesi sosyal medyada gündeme getirilen borç iddialarına açıklık getirdi. Koç, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve suni bir gündem oluşturulduğunu belirtti.

Ali Koç (İHA)

"KAYSERİSPOR'UN BANKAMIZA BORCU YOK"

Ali Koç, "Oluşturulan bu suni gündem, Kayserispor'un mevcut ve eski yönetimi arasındaki mali anlaşmazlıklardan kaynaklanmaktadır. Ancak bu durum kasten şahsımla ve yönetim kurulu başkanı olduğum bankamızla ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Kayserispor Kulübü'nün bankamıza herhangi bir borcu bulunmamaktadır," ifadelerini kullandı.

"BORÇ, ESKİ BAŞKAN BERNA GÖZBAŞI'NA AİT"

Koç, söz konusu borcun eski Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve sahibi olduğu şirkete ait olduğunu vurguladı. "Bu borç, 2022 yılı ve öncesinde Berna Gözbaşı'nın Kayserispor'un nakit ihtiyacını karşılamak için sağladığı kaynaklarla ilgilidir. Sayın Gözbaşı, sağladığı bu kaynak karşılığında TFF gelirlerinden temlik almıştır," diye konuştu.