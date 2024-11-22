Galatasaray’da mecburi rotasyon! Okan Buruk Bodrumspor maçı 11’ini belirledi

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI



Galatasaray, 11 maçta attığı 32 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumunda bulunuyor.



Ligde Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor ile Samsunspor'a 3'er, Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş'a 2'şer ve Alanyaspor'a da 1 gol atan sarı-kırmızılı ekip, ligin en golcü takımı ünvanına sahip.