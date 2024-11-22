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Galatasaray'da mecburi rotasyon! Okan Buruk Bodrumspor maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak hem serisini sürdürmek hem de rekor kırmak. Teknik direktör Okan Buruk, sakatların yokluğunda mecburi rotasyona gidecek. İşte Bodrumspor - Galatasaray maçı öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 12:25 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 12:25
Galatasaray’da mecburi rotasyon! Okan Buruk Bodrumspor maçı 11’ini belirledi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Galatasaray’da mecburi rotasyon! Okan Buruk Bodrumspor maçı 11’ini belirledi

NAMAĞLUP LİDER

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Sipay Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

Galatasaray’da mecburi rotasyon! Okan Buruk Bodrumspor maçı 11’ini belirledi

ASLAN İLK PEŞİNDE

Sarı kırmızılılar, Bodrumspor deplasmanına bir ilki daha başarmak için çıkacak.

Galatasaray, Sipay Bodrum FK karşısında kazanması halinde lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım konumuna gelecek.

Galatasaray’da mecburi rotasyon! Okan Buruk Bodrumspor maçı 11’ini belirledi

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, 11 maçta attığı 32 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumunda bulunuyor.

Ligde Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor ile Samsunspor'a 3'er, Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş'a 2'şer ve Alanyaspor'a da 1 gol atan sarı-kırmızılı ekip, ligin en golcü takımı ünvanına sahip.

Galatasaray’da mecburi rotasyon! Okan Buruk Bodrumspor maçı 11’ini belirledi

2 ÖNEMLİ EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Senegalli Ismail Jakobs, sakatlık sebebiyle müsabakada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi ile aşil tendonundan sakatlık yaşayan Ismail Jakobs, Sipay Bodrum FK maçında görev alamayacak.

Galatasaray’da mecburi rotasyon! Okan Buruk Bodrumspor maçı 11’ini belirledi

GÖZLER OSİMHEN'DE

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yokluğunda gözler Victor Osimhen'in üzerinde olacak. Transfer döneminde İtalya ekibi Napoli'den kiralanan Nijeryalı santrfor, bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol atarak dikkati üzerine çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Tottenham'a karşı 2 kez fileleri havalandıran Osimhen, Süper Lig'de de toplam 6 gol kaydetti.

Galatasaray’da mecburi rotasyon! Okan Buruk Bodrumspor maçı 11’ini belirledi

BODRUM İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray, tarihinde ilk kez Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Sipay Bodrum FK, geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmıştı.

Galatasaray’da mecburi rotasyon! Okan Buruk Bodrumspor maçı 11’ini belirledi

OKAN BURUK 11'İ BELİRLEDİ

Galatasaray'ın Bodrumspor deplasmanına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Osimhen.

Galatasaray’da mecburi rotasyon! Okan Buruk Bodrumspor maçı 11’ini belirledi

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