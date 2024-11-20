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Galatasaray'dan Beşiktaş'a golcü çalımı! Icardi'nin yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından golcü transferine yoğunlaştı. Sarı kırmızılılar, adı Beşiktaş ile de anılan genç yıldız için girişimlere başladı. Nijeryalı futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 14:43 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 14:43
Galatasaray’dan Beşiktaş’a golcü çalımı! Icardi’nin yerine gelecek

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, birkaç gün önce verdiği röportajda çift forvet oynamaya devam edeceğini söylemişti.

Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından Michy Batshuayi ve Victor Osimhen'le yola devam edecek Galatasaray'ın hocası, bu ikilinin sayısal olarak yeterli olmayacağını düşünerek buraya bir takviye talebinde bulundu.

Mauro Icardi. (AA)Mauro Icardi. (AA)
ORBAN HAMLESİ

Belçika Ligi'nde Gent formasıyla parlayan, büyük umutlarla transfer olduğu Lyon'da ise tam anlamıyla aradığını bulamayan Gift Orban, Galatasaray'ın radarına takıldı.

Forvet hattını yedeklemek isteyen sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Nijeryalı'yı kiralamaya çalışacak.

Gift Orban. (AP)Gift Orban. (AP)
FRANSA'DA ARADIĞINI BULAMADI

Nijerya'dan Avrupa'ya adımını 2022 yazında Norveç takımı Stabaek'e giderek atan Gift Orban, sadece yarım sezon sonra 2023'ün başında 4.5 milyon Euro'ya Belçika'nın Gent takımına transfer oldu. Belçika'da müthiş bir form grafiği ortaya koyan Orban, Gent formasıyla 52 karşılaşmaya çıkarken 32 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. Bu çıkış onu sadece 1 yıl sonra 2024'ün başında 14 milyon Euro'ya Lyon'a taşıdı. Ancak Fransa'da işler pek de Orban'ın istediği gibi gitmiyor.

Gift Orban, Lyon'da istediğini bulamadı. (AP)Gift Orban, Lyon'da istediğini bulamadı. (AP)

YENİ FIRSAT ARIYOR

Genç forvet geçtiğimiz sezondan bu yana Lyon formasıyla 21 maça çıkarken 5 kez fileleri havalandırdı. Yeni takımında düzenli şans bulamayan Gift Orban, tam anlamıyla yeni bir fırsat peşinde.

Anton Stach ve Gift Orban. (AP)Anton Stach ve Gift Orban. (AP)

TRANSFERE SICAK

Aynı zamanda Osimhen'in vatandaşı olan Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'a transfer olma fikrine çok sıcak yaklaşıyor. Genç oyuncu kiralık veya bonservisiyle İstanbul'un yolunu tutmak için kulüplerden haber bekliyor. Fanatik'in haberine göre Lyon'un finansal sıkıntıları nedeniyle tarafların bonservis anlaşması yapma ihtimali de yüksek görünüyor.

Orban'ın ismi ara transfer dönemi için Beşiktaş ile de anılıyor.

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