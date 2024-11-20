Galatasaray’dan Beşiktaş’a golcü çalımı! Icardi’nin yerine gelecek

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, birkaç gün önce verdiği röportajda çift forvet oynamaya devam edeceğini söylemişti.
Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından Michy Batshuayi ve Victor Osimhen'le yola devam edecek Galatasaray'ın hocası, bu ikilinin sayısal olarak yeterli olmayacağını düşünerek buraya bir takviye talebinde bulundu.
Mauro Icardi. (AA)
ORBAN HAMLESİ
Belçika Ligi'nde Gent formasıyla parlayan, büyük umutlarla transfer olduğu Lyon'da ise tam anlamıyla aradığını bulamayan Gift Orban, Galatasaray'ın radarına takıldı.
Forvet hattını yedeklemek isteyen sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Nijeryalı'yı kiralamaya çalışacak.
Gift Orban. (AP)
FRANSA'DA ARADIĞINI BULAMADI
Nijerya'dan Avrupa'ya adımını 2022 yazında Norveç takımı Stabaek'e giderek atan Gift Orban, sadece yarım sezon sonra 2023'ün başında 4.5 milyon Euro'ya Belçika'nın Gent takımına transfer oldu. Belçika'da müthiş bir form grafiği ortaya koyan Orban, Gent formasıyla 52 karşılaşmaya çıkarken 32 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. Bu çıkış onu sadece 1 yıl sonra 2024'ün başında 14 milyon Euro'ya Lyon'a taşıdı. Ancak Fransa'da işler pek de Orban'ın istediği gibi gitmiyor.