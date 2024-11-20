Galatasaray’dan Beşiktaş’a golcü çalımı! Icardi’nin yerine gelecek

Genç forvet geçtiğimiz sezondan bu yana Lyon formasıyla 21 maça çıkarken 5 kez fileleri havalandırdı. Yeni takımında düzenli şans bulamayan Gift Orban , tam anlamıyla yeni bir fırsat peşinde.

Anton Stach ve Gift Orban. (AP)



TRANSFERE SICAK

Aynı zamanda Osimhen'in vatandaşı olan Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'a transfer olma fikrine çok sıcak yaklaşıyor. Genç oyuncu kiralık veya bonservisiyle İstanbul'un yolunu tutmak için kulüplerden haber bekliyor. Fanatik'in haberine göre Lyon'un finansal sıkıntıları nedeniyle tarafların bonservis anlaşması yapma ihtimali de yüksek görünüyor.

Orban'ın ismi ara transfer dönemi için Beşiktaş ile de anılıyor.