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Dursun Özbek'ten Icardi ve Osimhen sözleri!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, flaş açıklamalarda bulundu. Takımın yıldızları Icardi ve Osimhen hakkında gelen soruları yanıtlayan Özbek, "Galatasaray'a daha çok Osimhen'ler gelir" dedi. İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:54 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:55
Dursun Özbek’ten Icardi ve Osimhen sözleri!

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek Osimhen ve Icardi hakkında gelen sorulara da yanıt verdi.
Dursun Özbek ve Mertens. (AA)Dursun Özbek ve Mertens. (AA)

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"Osimhen, Galatasaray'ın futbolcusudur. Çok da başarılı bir futbolcu. Türk futbolseverlere böyle bir futbolcu izletmekten gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın misyonlarından biri budur. Geçmişe bakın; Sneijder, Drogba, Hagi, Icardi, Osimhen... Galatasaray'ın bu manada öncülüğü, Türk insanına dünya yıldızlarını izlettirme görevi var. Osimhen, bu sezon bizim futbolcumuz. Sezonun bitiminde, transfer döneminde elbette ki bütün kulüpler, herkes Osimhen'i transferi etmek ister. En önemli faktörlerden bir tanesi, harcama limitleri. Onun için daha çok erken. Bildiğiniz gibi limitler çerçevesinde transfer kapasitesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun, bu sürecin devam ettiğini, şöyle söyleyeyim, sezon sonuna kadar Galatasaray ligdeki 5. yıldızın peşinde koşacaktır. En önemli vizyonu, hedefi budur. Galatasaray hem taraftarlarına hem Türk futbolseverlere dünya yıldızlarını seyrettirmek isteyen bir kulüptür."

Osimhen. (AA)Osimhen. (AA)

"GALATASARAY DAHA ÇOK OSIMHEN'LER ALIR"

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Abdullah Kavukçu:

"Transfer, sadece transfer döneminde olmuyor. Vizyoner bir başkanımız var. İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş... Bütün yönetim kurulu transfere bakıyoruz. Galatasaray bir futbolcuyu isterse o masada oluruz. Birisi gelmek istediğini söylediği zaman başkanın gerçekten öyle bir vizyonu var. Onu çok net gördüm. Hocamızın belirlediği noktalarda doğru transferleri yapabilecek güçte Galatasaray. Galatasaray daha çok Osimhen'ler alacak güçte"

Mauro Icardi. (AA)Mauro Icardi. (AA)

"ICARDI'YE ŞEFKAT GÖSTERDİM"

Dursun Özbek: "Icardi çok önemli biri, verdiği katkıları herkesin gözü önünde. Icardi, belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır. Sempatisiyle, futbolda gösterdiği başarısıyla belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yaptı. Bu manada çok önemli. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Şu sıralarda bir ameliyat geçirecek. En kısa sürede dönmesini bekleyeceğiz. Icardi, Galatasaray'ı çok seviyor. Burada oynamasından, hareketlerinden, performansından, futbolcu arkadaşlarıyla diyaloglarından tespit etmek mümkün. Galatasaray'ı bu kadar seven, başarılar yaşatan futbolcumuza Galatasaray Spor Kulübü başkanı ve yönetimi gereken ilgiyi gösteriyor, göstermek zorunda. İnsani olarak diyaloglarımız bunu normal diyaloğun ötesine taşıyor. İlk aşamada yanına gittim, 'Üzülme' dedim, Galatasaray onun yuvasıdır. Mart ayında bekliyorum diye söyledim. Sıcakkanlı bir insan. Dolayısıyla, ben onun babası yaşındayım. Bir başkan olarak sevgiyi ve şefkati gösteriyordum devamlı ama en kötü zamanında da gösterdiğimi düşünüyorum. Çabuk dönmesini bekliyoruz sahalara."

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