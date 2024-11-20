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Fenerbahçe'nin Talisca transferinde tek sorun var!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, flaş bir transfere hazırlanıyor. Sarı lacivertliler sezon başında da gündeme gelen Anderson Talisca'yı ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Brezilyalı yıldız ile prensip anlaşmasına varan Kanarya'nın önünde tek bir sorun kaldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 12:05 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 12:05
Fenerbahçe’nin Talisca transferinde tek sorun var!

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Fenerbahçe yönetiminin prensip anlaşmasına vardığı, Talisca'nın "Kulübümle anlaşırsanız gelirim" dediği iddia edildi.

Anderson Talisca. (AL-NASSR)Anderson Talisca. (AL-NASSR)
FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLÜ!

Bu transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendiren bir diğer konu ise Talisca'nın sarı-lacivertlilerden başka talibinin bulunmaması. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, başka bir talibi çıkmadan Talisca transferini bitirmek istiyor.

Anderson Talisca. (AL-NASSR)Anderson Talisca. (AL-NASSR)
Fenerbahçe'nin planı Talisca'yı sezon sonuna kadar kiralayarak maaşının bir bölümünü Al Nassr'a ödetmek. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonun da yer alması hedefleniyor.

Anderson Talisca. (REUTERS)Anderson Talisca. (REUTERS)

Al Nassr'ın beklentisi ise Talisca'yı bonservisiyle satmak. Kiralamanın gerçekleşmesi durumunda ise Talisca'nın maaşının tamamının Fenerbahçe tarafından karşılanması isteniyor.

Fanatik'in haberine göre Al Nassr satın alma opsiyonunun da tercihe bağlı değil, zorunlu olması konusunda Fenerbahçe'ye baskı yapıyor.

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