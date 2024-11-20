Fenerbahçe’nin Talisca transferinde tek sorun var!

Anderson Talisca. (REUTERS)



Al Nassr'ın beklentisi ise Talisca'yı bonservisiyle satmak. Kiralamanın gerçekleşmesi durumunda ise Talisca'nın maaşının tamamının Fenerbahçe tarafından karşılanması isteniyor.



Fanatik'in haberine göre Al Nassr satın alma opsiyonunun da tercihe bağlı değil, zorunlu olması konusunda Fenerbahçe'ye baskı yapıyor.