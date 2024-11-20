Fenerbahçe’nin Talisca transferinde tek sorun var!

Fenerbahçe yönetiminin prensip anlaşmasına vardığı, Talisca'nın "Kulübümle anlaşırsanız gelirim" dediği iddia edildi.
Fenerbahçe yönetiminin prensip anlaşmasına vardığı, Talisca'nın "Kulübümle anlaşırsanız gelirim" dediği iddia edildi.
FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLÜ!
Bu transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendiren bir diğer konu ise Talisca'nın sarı-lacivertlilerden başka talibinin bulunmaması. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, başka bir talibi çıkmadan Talisca transferini bitirmek istiyor.
Fenerbahçe'nin planı Talisca'yı sezon sonuna kadar kiralayarak maaşının bir bölümünü Al Nassr'a ödetmek. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonun da yer alması hedefleniyor.
Al Nassr'ın beklentisi ise Talisca'yı bonservisiyle satmak. Kiralamanın gerçekleşmesi durumunda ise Talisca'nın maaşının tamamının Fenerbahçe tarafından karşılanması isteniyor.
Fanatik'in haberine göre Al Nassr satın alma opsiyonunun da tercihe bağlı değil, zorunlu olması konusunda Fenerbahçe'ye baskı yapıyor.