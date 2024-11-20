Galatasaray’da Icardi karar değiştirdi!

Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi , ameliyatı için İtalya'da görüşmelerde bulunmuştu. Roma'da ameliyatla birlikte özel bir klinikte rehabilitasyon ve fizyoterapi almayı planlayan Icardi, karar değişikliğine çok yakın.

Mauro Icardi. (AA)



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz gün TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Icardi'nin ameliyatı için İstanbul'u işaret etmişti.



Okan Buruk, "Icardi ameliyatını Türkiye'de olacak galiba. Burada çok iyi şekilde yapılıyor, rehabilitasyon da önemli. Yener hoca iletişim halinde. Haftaya belli olacak" ifadelerini kullanmıştı.