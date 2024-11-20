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Galatasaray'da Icardi karar değiştirdi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Mauro Icardi, Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının son dakikalarında ağır bir sakatlık yaşadı. Diz bağlarında kopma meydana gelen yıldız futbolcunun ameliyat olacağı açıklandı. Mauro Icardi'nin ameliyat konusunda karar değiştirdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:53 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:53
Galatasaray’da Icardi karar değiştirdi!

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, ameliyatı için İtalya'da görüşmelerde bulunmuştu.

Roma'da ameliyatla birlikte özel bir klinikte rehabilitasyon ve fizyoterapi almayı planlayan Icardi, karar değişikliğine çok yakın.

Mauro Icardi'nin sakatlandığı an. (AA)Mauro Icardi'nin sakatlandığı an. (AA)
TÜRKİYE'DE OLACAK

Deneyimli santrforun ameliyatında ibre İstanbul'a döndü. Icardi'nin çapraz bağ ameliyatını ve sonrasındaki süreci Türkiye'de geçirmesinin ihtimali oldukça yüksek.

Mauro Icardi. (AA)Mauro Icardi. (AA)

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz gün TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Icardi'nin ameliyatı için İstanbul'u işaret etmişti.

Okan Buruk, "Icardi ameliyatını Türkiye'de olacak galiba. Burada çok iyi şekilde yapılıyor, rehabilitasyon da önemli. Yener hoca iletişim halinde. Haftaya belli olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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