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Servet! Araplar En Nesyri için Fenerbahçe'ye o rakamı önerdi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri için Al-Nassr oldukça ısrarcı. Arap kulübünün yöneticileri golcü oyuncu için Fenerbahçe'ye rekor bir teklif yaptı. İşte o rakam ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:29 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:29
Servet! Araplar En Nesyri için Fenerbahçe’ye o rakamı önerdi

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Fenerbahçe'yle 5 yıllık sözleşme imzalayan En-Nesyri, Fenerbahçe'deki kariyerine istediği gibi bir başlangıç yapamasa da transferin gözdesi oldu.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, son dönemde formunu artırarak ilk 11'deki yerini sağlama alan Youssef En-Nesyri'ye talip oldu.

Servet! Araplar En Nesyri için Fenerbahçe’ye o rakamı önerdi

30 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Sabah'ın haberine göre, Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya çalışan sarı lacivertliler, diğer yandan Faslı santrforu için 30 milyon Euro'yu bulan bir teklif aldı.

İstanbul'a kadar gelen Arap yetkililer, 27 yaşındaki oyuncuyu çok istediklerini bildirse de Fenerbahçeli kurmayların, satışa kesinlikle onay vermeyecekleri ifade edildi.

Servet! Araplar En Nesyri için Fenerbahçe’ye o rakamı önerdi

Hem ara transferde En-Nesyri kalitesinde iyi bir forvet bulmanın çok zor olduğunu düşünen sarı-lacivertli yönetim, hem de oyuncunun değerinin daha da yükseleceğine inanıyor.

En-Nesyri'nin de İstanbul'da çok mutlu olduğu ve Avrupa dışındaki tekliflerle ilgilenmediği ifade edildi.

Servet! Araplar En Nesyri için Fenerbahçe’ye o rakamı önerdi
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