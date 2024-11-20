Servet! Araplar En Nesyri için Fenerbahçe’ye o rakamı önerdi

Fenerbahçe'yle 5 yıllık sözleşme imzalayan En-Nesyri, Fenerbahçe'deki kariyerine istediği gibi bir başlangıç yapamasa da transferin gözdesi oldu.

İstanbul'a kadar gelen Arap yetkililer, 27 yaşındaki oyuncuyu çok istediklerini bildirse de Fenerbahçeli kurmayların, satışa kesinlikle onay vermeyecekleri ifade edildi.

Sabah'ın haberine göre, Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya çalışan sarı lacivertliler, diğer yandan Faslı santrforu için 30 milyon Euro'yu bulan bir teklif aldı.

Hem ara transferde En-Nesyri kalitesinde iyi bir forvet bulmanın çok zor olduğunu düşünen sarı-lacivertli yönetim, hem de oyuncunun değerinin daha da yükseleceğine inanıyor.

En-Nesyri'nin de İstanbul'da çok mutlu olduğu ve Avrupa dışındaki tekliflerle ilgilenmediği ifade edildi.