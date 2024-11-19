Talisca için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirerek sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek istiyor.

Amrabat, Djiku ve Garnacho. (AA) Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'nin önceliklerinden biriyse stoper transferi. Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku 'nun sakatlıkları sonrası bu bölgede sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig 'de buldu.

Augusto ve Yasin Özcan. (AA)



YASİN ÖZCAN'A KANCA



Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki stoperi Yasin Özcan'a gözü dikti. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'ya Serdar Aziz'in yanı sıra bir miktarda ücret önerdiği ancak bu teklifin kabul görmediği belirtildi. Serdar da sözleşmesi bitene kadar Fenerbahçe'de kalmak istiyor.



Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'nin genç futbolcu için önümüzdeki günlerde Kasımpaşa için yeni teklif yapması bekleniyor.