SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları sonrası bu bölgede sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. İşte o isim ve yapılacak teklif...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:56 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:56
Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Talisca için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirerek sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek istiyor.

Amrabat, Djiku ve Garnacho. (AA)Amrabat, Djiku ve Garnacho. (AA)

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin önceliklerinden biriyse stoper transferi. Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları sonrası bu bölgede sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

Augusto ve Yasin Özcan. (AA)Augusto ve Yasin Özcan. (AA)

YASİN ÖZCAN'A KANCA

Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki stoperi Yasin Özcan'a gözü dikti. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'ya Serdar Aziz'in yanı sıra bir miktarda ücret önerdiği ancak bu teklifin kabul görmediği belirtildi. Serdar da sözleşmesi bitene kadar Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'nin genç futbolcu için önümüzdeki günlerde Kasımpaşa için yeni teklif yapması bekleniyor.

Fenerbahçeden rüya transfer! En-Nesyri giderse o gelecekFenerbahçeden rüya transfer! En-Nesyri giderse o gelecek
Fenerbahçe'den 'rüya' transfer! En-Nesyri giderse o gelecek

SON DAKİKA