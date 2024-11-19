Boca’dan Torreira için çılgın rakam!

Juan Roman Riquelme, taraftarın istediği Galatasaraylı yıldızı Boca Juniors'a götürebilmek için dev bir bonservis ödemeyi göze aldı. Arjantin basını bu konuda girişimlerin sürdüğünü duyurdu.
Juan Roman Riquelme, taraftarın istediği Galatasaraylı yıldızı Boca Juniors'a götürebilmek için dev bir bonservis ödemeyi göze aldı. Arjantin basını bu konuda girişimlerin sürdüğünü duyurdu.
18 MİLYON EURO
Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçiren Lucas Torreira'yı renklerine bağlamak isteyen Arjantin ekibi Boca Juniors, bu konuda ısrarcı. Arjantin basınına göre Lucas Torreira için Juan Roman Riquelme 18 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.
ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Haberin ayrıntılarında şu bilgiler paylaşıldı:
"Riquelme ocaktaki transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Sadece ayrılanlar değil, gelenler de olacak. Boca'nın başkanı ve idolü olan Riquelme 2025 Dünya Kupası için en ideal kadroyu oluşturmaya çalışıyor. Bunun için tartışmasız şekilde kadroda bulunacak isimlerden biri de Torriera. Torreira Galatasaray'da ve Uruguay Milli Takımı'nda kilit bir rol oynuyor. Daha önce Boca'da oynama isteğini belirten Torreira'nın alınması başarılı bir müzakereye bağlı."