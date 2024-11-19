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Boca'dan Torreira için çılgın rakam!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira'nın adı Boca Juniors ile anılmaya devam ediyor. Uruguaylı yıldızın da oynamak istediğini açıkladığı Boca, transfer döneminde kesenin ağzını açacak. Arjantin basını, Galatasaray'a teklif edilecek rakamı duyurdu.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 10:45 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 10:45
Boca’dan Torreira için çılgın rakam!

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Juan Roman Riquelme, taraftarın istediği Galatasaraylı yıldızı Boca Juniors'a götürebilmek için dev bir bonservis ödemeyi göze aldı. Arjantin basını bu konuda girişimlerin sürdüğünü duyurdu.

Lucas Torreira. (AA)Lucas Torreira. (AA)
18 MİLYON EURO

Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçiren Lucas Torreira'yı renklerine bağlamak isteyen Arjantin ekibi Boca Juniors, bu konuda ısrarcı. Arjantin basınına göre Lucas Torreira için Juan Roman Riquelme 18 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

Lucas Torreira. (AA)Lucas Torreira. (AA)
ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Haberin ayrıntılarında şu bilgiler paylaşıldı:

"Riquelme ocaktaki transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Sadece ayrılanlar değil, gelenler de olacak. Boca'nın başkanı ve idolü olan Riquelme 2025 Dünya Kupası için en ideal kadroyu oluşturmaya çalışıyor. Bunun için tartışmasız şekilde kadroda bulunacak isimlerden biri de Torriera. Torreira Galatasaray'da ve Uruguay Milli Takımı'nda kilit bir rol oynuyor. Daha önce Boca'da oynama isteğini belirten Torreira'nın alınması başarılı bir müzakereye bağlı."

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