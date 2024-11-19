Victor Osimhen’den Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek açıklama: Hiçbir teklifle ilgilenmiyorum

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili hemen hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise attığı gollerle dikkatleri çeken oyuncuyla ilgili transfer gelişmelerini yakından takip ediyor. Cimbom'un sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Victor Osimhen (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Osimhen'in menajeri Roberto Calenda'nın yıldız golcüyle geleceği hakkında görüşme gerçekleştirdi. Calenda'nın bu görüşmede, "Chelsea ve Manchester United'ın sana ilgisi var. İstersen o kulüplerle görüşmelere başlayabilirim" ifadelerini kullandı.