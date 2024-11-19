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İtalyanlar duyurdu! Napoli'nin Victor Osimhen planı belli oldu

Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, birçok transfer iddiasıyla gündemde yer alıyor. Nijeryalı futbolcunun geleceği hakkında İtalyan medyasında her geçen gün yeni bir haber paylaşılıyor. Son bilgilere göre Napoli, 25 yaşındaki golcünün satışına sıcak ve para kazanmak istiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 18:58 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 18:58
İtalyanlar duyurdu! Napoli’nin Victor Osimhen planı belli oldu

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için Ocak ayındaki tüm senaryolar üzerinden gelişmeler yaşanıyor. Hem Galatasaray'da kalacağı yönündeki gündem sarı kırmızılılar tarafından doğrulanıyor hem de transferi ile ilgili olarak başta İngiliz ekiplerinin ilgisi günden güne artıyor.

Okan Buruk Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalacağından emin (AA)Okan Buruk Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalacağından emin (AA)

OKAN BURUK O MADDEYİ DUYURDU

Teknik Direktör Okan Buruk, öğrencisi hakkında yaptığı açıklamada; "Osimhen, başından beri kalacağını söyledi. Kontratında madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok." dedi.

İbrahim Hatipoğlu Victor Osimhen'in 75 milyon euro serbest kalma maddesi olduğunu söyledi (İHA=İbrahim Hatipoğlu Victor Osimhen'in 75 milyon euro serbest kalma maddesi olduğunu söyledi (İHA=

İBRAHİM HATİPOĞLU DUYURDU: 75 MİLYON EURO

Victor Osimhen'in serbest kalma maddesi ile ilgili olarak Milliyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu; "Osimhen'in durumu çok net, 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var. Oyuncunun bonservisine sahip olan Napoli'ye gidip bir kulüp bu parayı verirse ve İtalyan ekibi bunu değerlendirme kararı alırsa iş bitmiyor. Osimhen'in de rızası gerekiyor. Osimhen 'Ben anlaştım gitmek istiyorum' derse yapacak bir şey yok zaten. Burada da iş bitmiyor. Herhangi bir kulüp hem Osimhen hem de Napoli ile anlaşırsa bize de gelmek zorunda. Mali bir külfeti elbette olacaktır onlar için." açıklamasında bulundu.

Victor Osimhen son maçında Samsunspor ağlarını 2 kez havalandırmıştı (AA)Victor Osimhen son maçında Samsunspor ağlarını 2 kez havalandırmıştı (AA)

TRANSFERİN MERKEZİ OSIMHEN

İtalyan devi Napoli'de gözlerin çevrildiği isimlerin başında Victor Osimhen var. Geçen sezon PSG'nin 130 milyon euroluk teklifini kabul etmediği öne sürülen mavi beyazlı kulüp mevcut kontratındaki serbest kalma maddesi üzerinden satışını gerçekleştirmek amacında. Birçok takımın radarında bulunan dev forvetin özellikle İngiltere ligine gideceği yönünde iddialar Avrupa basınında geniş yer buluyor.

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NAPOLI PARA KAZANMAK İSTİYOR

Sky Sport ekibinden Luca Marchetti, son günlerde Joshua Zirkzee ile takası gündemde olan Victor Osimhen için; "Napoli ondan para kazanmak istiyor. Satışı mümkün. En yüksek bonservisle gönderebilmenin hesapları yapılıyor ve bunun için hedeflenen bir miktar var." diye konuştu.

Napoli'ye yakın Dario Canovi de Radio Marte'ye yaptığı açıklamada, Victor Osimhen sonrasında Khvicha Kvaratskhelia'da aynı hatanın yapılmaması gerektiğini söyleyerek uygun bir teklifin ardından ayrılığın gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi.

Nijeryalı yıldız için de; "Zirkzee çok sevdiğim bir oyuncu. Osimhen de. Harika bir şampiyon. Geçen sezon birçok hata yapıldı ve bazı şeylerin denenmesi gerekiyor. Her halükarda Osimhen satılmalı. Bu daha önce belirlenen fiyatlardan uzak olsa dahi." ifadelerini kullandı.

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