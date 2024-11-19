İtalyanlar duyurdu! Napoli’nin Victor Osimhen planı belli oldu

İtalyan devi Napoli 'de gözlerin çevrildiği isimlerin başında Victor Osimhen var. Geçen sezon PSG'nin 130 milyon euroluk teklifini kabul etmediği öne sürülen mavi beyazlı kulüp mevcut kontratındaki serbest kalma maddesi üzerinden satışını gerçekleştirmek amacında. Birçok takımın radarında bulunan dev forvetin özellikle İngiltere ligine gideceği yönünde iddialar Avrupa basınında geniş yer buluyor.

Victor Osimhen performansıyla Avrupa futbolunda adından yeniden söz ettiriyor (AA)

NAPOLI PARA KAZANMAK İSTİYOR

Sky Sport ekibinden Luca Marchetti, son günlerde Joshua Zirkzee ile takası gündemde olan Victor Osimhen için; "Napoli ondan para kazanmak istiyor. Satışı mümkün. En yüksek bonservisle gönderebilmenin hesapları yapılıyor ve bunun için hedeflenen bir miktar var." diye konuştu.

Napoli'ye yakın Dario Canovi de Radio Marte'ye yaptığı açıklamada, Victor Osimhen sonrasında Khvicha Kvaratskhelia'da aynı hatanın yapılmaması gerektiğini söyleyerek uygun bir teklifin ardından ayrılığın gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi.

Nijeryalı yıldız için de; "Zirkzee çok sevdiğim bir oyuncu. Osimhen de. Harika bir şampiyon. Geçen sezon birçok hata yapıldı ve bazı şeylerin denenmesi gerekiyor. Her halükarda Osimhen satılmalı. Bu daha önce belirlenen fiyatlardan uzak olsa dahi." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'in transfer süreci İtalya'da geniş yer buluyor (areanapoli.it)