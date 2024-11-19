Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Gardi’ye tam yetki

ASLAN'IN GÖZÜ SON'DA!



Galatasaray yine tüm dünyada ses getirecek bir transfer operasyonu için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, Tottenham'ın 32 yaşındaki Güney Kore'li yıldızı Heung-min Son'un peşinde. Önümüzdeki yaz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Son'u gündemine alan Sarı-Kırmızılılar, önce ocak ayı için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek; olmazsa sezon sonunda bedavaya kadrosuna katmaya çalışacak.





TOTTENHAM İLE KRİTİK GÖRÜŞME



Bu dev operasyon için kolları sıvayan Galatasaray'ın önünde ise ciddi bir engel bulunuyor. Sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi bulunan Son, önümüzdeki günlerde Tottenham'la masaya oturacak. En son eylül ayında da kontrat yenileme konusu gündeme gelmiş, ancak tecrübeli yıldız yeni bir imzaya sıcak bakmadığını dile getirmişti. Aradan geçen süreçte hem yöneticiler hem de hocası Postecoglou, Heung-min Son'u ikna etmeye çalıştı.





GARDI'YE TAM YETKİ



Son'un kulübüne vereceği cevap, Galatasaray'ın transferdeki yol haritası için belirleyici olacak. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu süreci de eli kolu bağlı bir şekilde takip etmiyor. Başkan Dursun Özbek, Son transferi konusunda menajer Gardi'ye tam yetki vermiş durumda. Yıldız futbolcuyla en kısa süre içinde bir ön görüşme yapılacağı öğrenildi. Fanatik'in haberine göre İspanyol devi Barcelona da Heung-min Son transferiyle yakından ilgileniyor ve bu gelişme de Galatasaray cephesini bir hayli zorlayacak gibi görünüyor.





GALATASARAY'A HAYRAN KALDI



Son olarak 7 Kasım'daki UEFA Avrupa Ligi maçında Rams Park'ta Galatasaray'a karşı forma giyen Heung-min Son, 3-2 kaybettikleri mücadele sonrası Sarı- Kırmızılılar'dan övgüyle bahsetti. "Galatasaray'ın stadında harika bir atmosferle karşılaştık" diyen 32 yaşındaki hücumcu, "Galatasaray'ın gerçekten önemli yıldızları ve müthiş bir taraftarı var. Böyle bir ortamla karşılaşacağımızı biliyorduk. Ancak bu yenilgi bizim için tam anlamıyla bir hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullandı.