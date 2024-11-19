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Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Gardi'ye tam yetki

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ile kader maçına çıkıyor. Millilerimiz, sahadan galibiyetle ayrılması halinde adını doğrudan A Ligi'ne yazdıracak. Teknik direktör Vincenzo Montella kritik maç öncesi sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte Karadağ - Türkiye maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 13:34 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 13:36
Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Gardi’ye tam yetki

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Galatasaray'da sezona yapılan iyi başlangıcın ardından transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, yine tüm dünyada ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.

Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Gardi’ye tam yetki

KANATLARA TAKVİYE GÜNDEMDE

Galatasaray, yaz transfer döneminde önemli kanat oyuncuları ile yollarını ayırmıştı. Tete'yi bonservisiyle Panathinaikos'a, Wilfried Zaha'yı da kiralık olarak Olympique Lyon'a gönderen Galatasaray, milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu da 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya satmıştı.

Transfer döneminin son bölümünde kanat rotasyonuna takviye adına çalışmalarda bulunan Galatasaray, 6 milyon Euro karşılığında Freiburg'dan Roland Sallai'yi kadrosuna katmıştı. Şimdi Sarı-Kırmızılılar, iddialı bir başlangıç yaptığı sezonda bu bölgeye yeni bir takviye gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Gardi’ye tam yetki

ZIYECH DE GİDİYOR

Sezon başında önemli isimlerle yolların ayrıldığı kanat rotasyonunda ayrılacak son ismin de Hakim Ziyech olması bekleniyor. Galatasaray, Faslı oyuncuyu devre arasında göndermeyi planlıyor.

Faslı yıldızın menajeri, oyuncusunun kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürmek istemesi üzerine MLS takımları ile görüşmeler yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Gardi’ye tam yetki

ASLAN'IN GÖZÜ SON'DA!

Galatasaray yine tüm dünyada ses getirecek bir transfer operasyonu için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, Tottenham'ın 32 yaşındaki Güney Kore'li yıldızı Heung-min Son'un peşinde.

Önümüzdeki yaz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Son'u gündemine alan Sarı-Kırmızılılar, önce ocak ayı için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek; olmazsa sezon sonunda bedavaya kadrosuna katmaya çalışacak.

Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Gardi’ye tam yetki

TOTTENHAM İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Bu dev operasyon için kolları sıvayan Galatasaray'ın önünde ise ciddi bir engel bulunuyor. Sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi bulunan Son, önümüzdeki günlerde Tottenham'la masaya oturacak.

En son eylül ayında da kontrat yenileme konusu gündeme gelmiş, ancak tecrübeli yıldız yeni bir imzaya sıcak bakmadığını dile getirmişti. Aradan geçen süreçte hem yöneticiler hem de hocası Postecoglou, Heung-min Son'u ikna etmeye çalıştı.

Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Gardi’ye tam yetki

GARDI'YE TAM YETKİ

Son'un kulübüne vereceği cevap, Galatasaray'ın transferdeki yol haritası için belirleyici olacak. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu süreci de eli kolu bağlı bir şekilde takip etmiyor. Başkan Dursun Özbek, Son transferi konusunda menajer Gardi'ye tam yetki vermiş durumda.

Yıldız futbolcuyla en kısa süre içinde bir ön görüşme yapılacağı öğrenildi. Fanatik'in haberine göre İspanyol devi Barcelona da Heung-min Son transferiyle yakından ilgileniyor ve bu gelişme de Galatasaray cephesini bir hayli zorlayacak gibi görünüyor.

Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Gardi’ye tam yetki

GALATASARAY'A HAYRAN KALDI

Son olarak 7 Kasım'daki UEFA Avrupa Ligi maçında Rams Park'ta Galatasaray'a karşı forma giyen Heung-min Son, 3-2 kaybettikleri mücadele sonrası Sarı- Kırmızılılar'dan övgüyle bahsetti.

"Galatasaray'ın stadında harika bir atmosferle karşılaştık" diyen 32 yaşındaki hücumcu, "Galatasaray'ın gerçekten önemli yıldızları ve müthiş bir taraftarı var. Böyle bir ortamla karşılaşacağımızı biliyorduk. Ancak bu yenilgi bizim için tam anlamıyla bir hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Gardi’ye tam yetki

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