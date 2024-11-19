Galatasaray’dan sol bek transferi için sürpriz hamle! 2 sorun var

Yeni sezonu da şampiyon tamamlayarak beşinci yıldızı logosuna eklemek ve UEFA Avrupa Ligi'nde de mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi hedefliyor.
Sarı kırmızılılar, sezon başında yaptığı transferlerin ardından devre arasında da aktif bir konumda yer almaya hazırlanıyor. Başta Mauro Icardi'nin uzun süreli sakatlığı sonrasında bu bölgeye hamle yapmayı düşünen teknik heyet ve yönetimin bir sonraki düşüncesi ise sol bek.
Ismail Jakobs yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı (AA)
JAKOBS BEKLENİYOR
Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcılarının bu bölgeye transfer istemelerindeki en önemli etken Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlıklar. Alternatifsiz kalmak istemeyen Cimbom, birçok isim için çalışmalarda bulunuyor. Oyuncular izleniyor ve raporlar tutuluyor. Bonservisi veya şartları uygun olan isimlerle ilgili olarak girişimler yapılacak.
Öncelik ise Senegalli sol bekin olacak. 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma bedeli ile kiralanan deneyimli sol beke dönmesinin ardından hemen şans verilecek..
Rogerio Woflsburg'daki son maçına geçen sezon çıktı (REUTERS)
SOL BEKE ROGERIO HAMLESİ
Galatasaray sezonun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek üzere Wolfsburg forması giyen Rogerio'yu listesine aldı. FootMercato'nun haberine göre 26 yaşındaki futbolcu için girişim yapılacak.
Kariyerinde Internacional, Sassuolo ve Juventus gibi önemli kulüplerin formalarını da terleten 26 yaşındaki futbolcu hücumcu kimliği ile de ön plana çıkıyor.