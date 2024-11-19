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Galatasaray'dan sol bek transferi için sürpriz hamle! 2 sorun var

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Ismail Jakobs'un sakatlığı sonrasında bu bölgeye takviye yapmak amacında. Sarı kırmızılılar, birçok futbolcuyu gündeminde bulundururken sürpriz bir isim listeye dahil edildi. Ancak süreçte 2 ana sorun var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 19:36 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 19:36
Galatasaray’dan sol bek transferi için sürpriz hamle! 2 sorun var

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Yeni sezonu da şampiyon tamamlayarak beşinci yıldızı logosuna eklemek ve UEFA Avrupa Ligi'nde de mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi hedefliyor.

Sarı kırmızılılar, sezon başında yaptığı transferlerin ardından devre arasında da aktif bir konumda yer almaya hazırlanıyor. Başta Mauro Icardi'nin uzun süreli sakatlığı sonrasında bu bölgeye hamle yapmayı düşünen teknik heyet ve yönetimin bir sonraki düşüncesi ise sol bek.

Ismail Jakobs yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı (AA)Ismail Jakobs yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı (AA)

JAKOBS BEKLENİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcılarının bu bölgeye transfer istemelerindeki en önemli etken Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlıklar. Alternatifsiz kalmak istemeyen Cimbom, birçok isim için çalışmalarda bulunuyor. Oyuncular izleniyor ve raporlar tutuluyor. Bonservisi veya şartları uygun olan isimlerle ilgili olarak girişimler yapılacak.

Öncelik ise Senegalli sol bekin olacak. 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma bedeli ile kiralanan deneyimli sol beke dönmesinin ardından hemen şans verilecek..

Rogerio Woflsburg'daki son maçına geçen sezon çıktı (REUTERS)Rogerio Woflsburg'daki son maçına geçen sezon çıktı (REUTERS)

SOL BEKE ROGERIO HAMLESİ

Galatasaray sezonun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek üzere Wolfsburg forması giyen Rogerio'yu listesine aldı. FootMercato'nun haberine göre 26 yaşındaki futbolcu için girişim yapılacak.

Kariyerinde Internacional, Sassuolo ve Juventus gibi önemli kulüplerin formalarını da terleten 26 yaşındaki futbolcu hücumcu kimliği ile de ön plana çıkıyor.

Rogerio'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro (REUTERS)Rogerio'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro (REUTERS)

2 SORUN VAR

Fransız medyasında yer alan habere göre Galatasaray'ın önündeki probelemlerden biri Rogerio'nun taliplerinin olması. Brezilyalı futbolcuyu Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo ve São Paulo da istiyor.

İkinci sorun ise yaşadığı sakatlık. Diz ameliyatı olan ve son olarak geçen sezon 16 Mart 2024 tarihinde oynanan Augsburg karşılaşmasında 4 dakika forma şansı bulabilen Rogerio, o günden bu yana yeşil sahalara adım atamadı. Yönetimin bu konuda tam teşekküllü bir rapor talep etmesi bekleniyor.

Rogerio'nun transferi Fransa'da yer buldu (Foot Mercato)Rogerio'nun transferi Fransa'da yer buldu (Foot Mercato)

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