Galatasaray’dan sol bek transferi için sürpriz hamle! 2 sorun var

Sarı kırmızılılar, sezon başında yaptığı transfer lerin ardından devre arasında da aktif bir konumda yer almaya hazırlanıyor. Başta Mauro Icardi'nin uzun süreli sakatlığı sonrasında bu bölgeye hamle yapmayı düşünen teknik heyet ve yönetimin bir sonraki düşüncesi ise sol bek.

Yeni sezonu da şampiyon tamamlayarak beşinci yıldızı logosuna eklemek ve UEFA Avrupa Ligi'nde de mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi hedefliyor.

Ismail Jakobs yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı (AA)

JAKOBS BEKLENİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcılarının bu bölgeye transfer istemelerindeki en önemli etken Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlıklar. Alternatifsiz kalmak istemeyen Cimbom, birçok isim için çalışmalarda bulunuyor. Oyuncular izleniyor ve raporlar tutuluyor. Bonservisi veya şartları uygun olan isimlerle ilgili olarak girişimler yapılacak.

Öncelik ise Senegalli sol bekin olacak. 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma bedeli ile kiralanan deneyimli sol beke dönmesinin ardından hemen şans verilecek..