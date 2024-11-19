Real Madrid’den Arda Güler kararı! Florentino Perez açıkladı

GÖZLER ARDA'DA Endrick için yaşanan bu gelişme sonrasında Arda'nın nasıl bir geleceği olacağı da merakla bekleniyor. Birçok önemli kulübün kiralamak üzere pusuda beklediği genç futbolcu hakkında zaman zaman Fenerbahçe'nin de ilgisinden bahsediliyor.

PEREZ KAPILARI KAPATTI İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in geleceğine dair net bir ifade kullandı. Perez, Arda Güler'in ocak ayında ayrılığına kapıları kapattı ve "Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok" şeklinde konuştu.

GELİŞTİRMESİ GEREKEN YÖNLER VAR Yine haberde Arda Güler'in oynamak istediği süreler nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve genç yeteneğin potansiyelini gösterebilmek için daha fazla süreye ihtiyaç duyduğu belirtildi. Real Madrid teknik ekibi, Arda'nın büyük bir yetenek olduğunu kabul ederken, düzenli forma şansı bulabilmesi için geliştirmesi gereken yönler olduğuna dikkat çekiyor.