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Real Madrid'den Arda Güler kararı! Florentino Perez açıkladı

Futbol hayatını La Liga devi Real Madrid'de sürdüren ancak istediği süreyi bulmakta zorlanan Arda Güler'in 2025 yılı itibarıyla hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor. Milli futbolcunun kariyerindeki kritik süreçte nasıl bir yol izleyeceği konusunda çok sayıda söylenti paylaşılıyor. Dünya devinin 1 numarası Florentino Perez, genç 10 numara hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 20:27 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 20:27
Real Madrid’den Arda Güler kararı! Florentino Perez açıkladı

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Geçen sezon 20+10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, son dönemde yakaladığı forma şansını iyi değerlendirmiş ve attığı gollerle adından söz ettirmişti.

Yıldız futbolcu Avrupa Şampiyonası'nda da milli takımımızın çeyrek finale yükselmesinde büyük rol oynamıştı.

Real Madrid’den Arda Güler kararı! Florentino Perez açıkladı

Bu sezon beklentilerin yüksek olduğu milli futbolcu, Carlo Ancelotti tarafından pek çok karşılaşmada tercih edilmedi. 12 maçta 307 dakika oynayabildi ve skor katkısında bulunamadı.

Real Madrid’den Arda Güler kararı! Florentino Perez açıkladı

ENDRICK AYRILABİLİR

Arda Güler gibi takımın genç futbolcularından biri olan Endrick'in kiralanması gündeme geldi. Özellikle Southampton'ın istediği öne sürülen sambacı için La Liga devi de oldukça sıcak. İki ekibin Ocak ayında masaya oturması bekleniyor.

Real Madrid’den Arda Güler kararı! Florentino Perez açıkladı

GÖZLER ARDA'DA

Endrick için yaşanan bu gelişme sonrasında Arda'nın nasıl bir geleceği olacağı da merakla bekleniyor. Birçok önemli kulübün kiralamak üzere pusuda beklediği genç futbolcu hakkında zaman zaman Fenerbahçe'nin de ilgisinden bahsediliyor.

Real Madrid’den Arda Güler kararı! Florentino Perez açıkladı

PEREZ KAPILARI KAPATTI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in geleceğine dair net bir ifade kullandı. Perez, Arda Güler'in ocak ayında ayrılığına kapıları kapattı ve "Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok" şeklinde konuştu.
Real Madrid’den Arda Güler kararı! Florentino Perez açıkladı

GELİŞTİRMESİ GEREKEN YÖNLER VAR

Yine haberde Arda Güler'in oynamak istediği süreler nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve genç yeteneğin potansiyelini gösterebilmek için daha fazla süreye ihtiyaç duyduğu belirtildi. Real Madrid teknik ekibi, Arda'nın büyük bir yetenek olduğunu kabul ederken, düzenli forma şansı bulabilmesi için geliştirmesi gereken yönler olduğuna dikkat çekiyor.

Real Madrid’den Arda Güler kararı! Florentino Perez açıkladı

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