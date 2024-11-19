Arda Güler’den Hakan Çalhanoğlu mesajı! Kaan Ayhan zemine tepki gösterdi

Yıldız futbolcu; "Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Eksikliğini hissettik... Herkes elinden geleni yaptı. Bugün olmadı, halkımızdan özür dileriz" diye konuştu.

Kaan Ayhan (REUTERS)

Kaan Ayhan ise zeminin istedikleri oyunu yansıtma konusunda kendilerine engel olduğunu ifade ederek; "Diyeceklerimi belki bazıları negatif anlayacak ama ben milli takımda daha kötü maçlar gördüm. Zemin iyi değildi. İstediğimiz oyunu sergileyemedik, daha çok buna üzüldük. Bizim üzüldüğümüz şey, zeminin bize izin vermediği oyun oldu.

Maalesef kaybettik. Genç bir takımız, daha çok gidecek yolumuz var. O yüzden devam edeceğiz. Mart ayında inşallah play-off'la hak ettiğimiz yere gideceğiz" dedi.