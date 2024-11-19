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Arda Güler'den Hakan Çalhanoğlu mesajı! Kaan Ayhan zemine tepki gösterdi

A Milli Futbol Takımımızın Karadağ'a 3-1 yenilerek Uluslar B Ligi'ni 2. sırada tamamladığı karşılaşmanın ardından konuşan Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunu hissettiklerini belirterek herkesten özür diledi. Kaan ise zeminden yana dert yanarak; "Üzüldüğümüz şey, zeminin bize izin vermediği oyun oldu." dedi.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 01:58 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 02:04
Arda Güler’den Hakan Çalhanoğlu mesajı! Kaan Ayhan zemine tepki gösterdi

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Futbol hayatını Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, A Milli Takımımızın Karadağ'a 3-1 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu; "Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Eksikliğini hissettik... Herkes elinden geleni yaptı. Bugün olmadı, halkımızdan özür dileriz" diye konuştu.

Kaan Ayhan (REUTERS)Kaan Ayhan (REUTERS)

Kaan Ayhan ise zeminin istedikleri oyunu yansıtma konusunda kendilerine engel olduğunu ifade ederek; "Diyeceklerimi belki bazıları negatif anlayacak ama ben milli takımda daha kötü maçlar gördüm. Zemin iyi değildi. İstediğimiz oyunu sergileyemedik, daha çok buna üzüldük. Bizim üzüldüğümüz şey, zeminin bize izin vermediği oyun oldu.

Maalesef kaybettik. Genç bir takımız, daha çok gidecek yolumuz var. O yüzden devam edeceğiz. Mart ayında inşallah play-off'la hak ettiğimiz yere gideceğiz" dedi.

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