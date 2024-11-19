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Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a çalım! Dünya devinden gelecek

Yeni sezona şampiyonluk umuduyla başlayan ancak istediği sonuçları almasına rağmen sonrasında düşüşe geçen Beşiktaş, Ocak ayı transfer harekatına başladı. Siyah beyazlı ekip orta sahada oyun kuruculuğunu üstlenebilecek ve karakteri ile de ön plana çıkabilecek bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor. Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da listesindeki futbolcu için görüşmeler başlayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 21:12 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 21:21
Beşiktaş’tan Fenerbahçe ve Galatasaray’a çalım! Dünya devinden gelecek

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Yaptığı transferlerin ardından Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü. Son 3 haftdada 8 puan kaybeden Kara Kartal'da devre arası transfer dönemi dört gözle bekleniyor.

Gündemdeki ilk hamle ise orta saha. Gedson Fernandes ve Al Musrati'nin yanına üçüncü bir isim daha monte etmek isteyen Giovanni van Bronckhorst, yönetimden yıldız futbolcunun alınmasını istedi.

Jorginho'nun kontratı sezon sonunda bitiyor (Arşiv)Jorginho'nun kontratı sezon sonunda bitiyor (Arşiv)

TRANSFERDE DEV HAMLE

Beşiktaş sezon başında Ciro Immobile, Joao Mario, Rafa Silva ve Gabriel Paulista gibi önemli oyuncuları kadrosuna katmıştı. Ancak gelinen durumda şampiyonluk potasından çok uzaklaşmak teknik heyet ve yönetimi yeni arayışlara itti.

Bu kapsamda orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Kara Kartal'da gündeme Arsenal'in yıldız futbolcusu Jorginho geldi. Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan İtalyan maestro ile yine bir gövde gösterisi yapılmak isteniyor.

Jorginho bu sezon istediği süreyi bulamadı (Arşiv)Jorginho bu sezon istediği süreyi bulamadı (Arşiv)

KONTRATINDA OPSİYON VAR

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Jorginho için Arsenal'in 1 senelik daha opsiyonu bulunuyor. Ancak bu sezon istediği süreyi almayı başaramayan deneyimli orta sahanın Londra temsilcisine veda etmesine kesin gözle bakılıyor. fichajes.net'in haberine göre ise siyah beyazlı ekibin Jorginho'ya duyduğu ilgi şaşırtıcı değil. İtalyan oyuncu, Beşiktaş'ın aradığı profil ile birebir örtüşüyor. Oyun kurucu özellikleri olan, takım arkadaşlarının performansını artırabilecek bir lider. Kartal hem oyuncuyu hem de Arsenal'i ikna edecek cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Topçular da bütçesinde rahatlama sağlayacak.

Jorginho'nun Ocak ayında Arsenal'den ayrılması bekleniyor (AFP)Jorginho'nun Ocak ayında Arsenal'den ayrılması bekleniyor (AFP)

"BEŞİKTAŞ'A KALİTE KATAR"

Haberin devamında "32 yaşındaki Jorginho, Beşiktaş'a transferiyle kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. Türkiye Süper Ligi'nde lider bir oyuncu olarak takımını başarıya taşımayı hedefleyen İtalyan yıldız, Beşiktaş'ın kadrosuna hem deneyim hem de kalite katacak. Bu transfer, Jorginho için rekabetçi futbol dünyasında kalitesini göstermeye devam edebileceği önemli bir fırsat olacak." denildi.

Jorginho İtalya Milli Takımı'nda da forma giydi (AFP)Jorginho İtalya Milli Takımı'nda da forma giydi (AFP)

"FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI"

Yıldız futbolcuyu göre kariyeri boyunca oyun temposunu kontrol etme becerisi ve taktiksel görüşüyle tanıtan internet sitesi, Jorginho için "Premier Lig ve İtalya Milli Takımı'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak Arsenal'deki yoğun orta saha rekabeti, İtalyan yıldızın düzenli forma şansı bulmasını zorlaştırdı. Bu durum, Beşiktaş gibi iddialı bir Türk ekibinin ilgisini çekti. Beşiktaş, uluslararası arenada tanınan bu deneyimli oyuncuyu kadrosuna katarak hem takımına liderlik katmak hem de Süper Lig'de çıtayı yükseltmek istiyor." ifadelerini kullandı.

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