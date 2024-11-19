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Yaptığı transferlerin ardından Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü. Son 3 haftdada 8 puan kaybeden Kara Kartal'da devre arası transfer dönemi dört gözle bekleniyor. Gündemdeki ilk hamle ise orta saha. Gedson Fernandes ve Al Musrati'nin yanına üçüncü bir isim daha monte etmek isteyen Giovanni van Bronckhorst, yönetimden yıldız futbolcunun alınmasını istedi.

Jorginho'nun kontratı sezon sonunda bitiyor (Arşiv) TRANSFERDE DEV HAMLE Beşiktaş sezon başında Ciro Immobile, Joao Mario, Rafa Silva ve Gabriel Paulista gibi önemli oyuncuları kadrosuna katmıştı. Ancak gelinen durumda şampiyonluk potasından çok uzaklaşmak teknik heyet ve yönetimi yeni arayışlara itti. Bu kapsamda orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Kara Kartal'da gündeme Arsenal'in yıldız futbolcusu Jorginho geldi. Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan İtalyan maestro ile yine bir gövde gösterisi yapılmak isteniyor.