Jorginho'nun Ocak ayında Arsenal'den ayrılması bekleniyor (AFP)
"BEŞİKTAŞ'A KALİTE KATAR"
Haberin devamında "32 yaşındaki Jorginho, Beşiktaş'a transferiyle kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. Türkiye Süper Ligi'nde lider bir oyuncu olarak takımını başarıya taşımayı hedefleyen İtalyan yıldız, Beşiktaş'ın kadrosuna hem deneyim hem de kalite katacak. Bu transfer, Jorginho için rekabetçi futbol dünyasında kalitesini göstermeye devam edebileceği önemli bir fırsat olacak." denildi.
Jorginho İtalya Milli Takımı'nda da forma giydi (AFP)
"FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI"
Yıldız futbolcuyu göre kariyeri boyunca oyun temposunu kontrol etme becerisi ve taktiksel görüşüyle tanıtan internet sitesi, Jorginho için "Premier Lig ve İtalya Milli Takımı'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak Arsenal'deki yoğun orta saha rekabeti, İtalyan yıldızın düzenli forma şansı bulmasını zorlaştırdı. Bu durum, Beşiktaş gibi iddialı bir Türk ekibinin ilgisini çekti. Beşiktaş, uluslararası arenada tanınan bu deneyimli oyuncuyu kadrosuna katarak hem takımına liderlik katmak hem de Süper Lig'de çıtayı yükseltmek istiyor." ifadelerini kullandı.