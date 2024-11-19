Okan Buruk’tan yıldız futbolcu için flaş sözler: Bırakmayacağız

"HİÇ KİMSEYİ AYNI ANDA MUTLU EDEMEYİZ"
"Önemli olan oyuncuyla zorluk yaşamak rahat. Önemli olmayan oyuncuyla zorluk yaşamak kötü. Oynayan hep mutlu. Oynamayan oyuncuyu da doğru yönetmemiz lazım. Ekibimle birlikte bunu yapmaya çalışıyoruz. Türk yardımcılarım var, yabancı yardımcım var. Yabancı yardımcım, yabancı oyuncularla daha ilgili. Hiç kimseyi aynı anda mutlu edemeyiz. Bazen görmemek, idare etmek gerekiyor."
"CEZAYI KESMENİZ LAZIM"
"Her dönem farklı oluyor. Bir sürü ülkeden karakter geliyor. Doğru anlayıp analiz etmek gerekiyor. Mutsuzluk oluyor, önemli olan takıma yansıtmaması. En önemlisi onlarla aramdaki saygı sevgi. Saygıyı yıkarsa cezayı kesmeniz lazım. Ne olursa olsun."
"OSIMHEN MÜTHİŞ BİR KARAKTER"
"Sara inanılmaz düzgün karakter, iyi profesyonel iyi bir aile babası. Jelert iyi karakter. Ismail Jakobs, Osimhen müthiş bir karakter mesela. Biraz daha bu sene dikkat ettik. Bir önceki seneye göre daha az tanınan ama daha genç oyuncular aldık, takıma katkı sağlıyorlar."
"Mata ve Gomis, ilk sezonda soyunma odasında çok büyük katkı verdiler. Yedek olmalarına rağmen soyunma odasını çok iyi tuttular. Hepsine yetişemiyoruz. Bazen yoğunluktan, bir şeyden... Soyunma odasına giremiyorsun bazen. Orası başka bir şey. Orayı doğru oyuncuların tutması çok önemli."
"BARIŞ SOL BEKE GEÇTİKTEN SONRA GELİŞMEYE BAŞLADI"
"İlk geldiğimde Barış Alper ne performans verecek bilemiyordum. Hep isteyerek oynadı. Niye orada oynuyorum, niye orada oynamıyorum demedi. Barış'ın gelişimi, sol bekte geçtikten sonra geçen sene başladı. Ondan sonra oynaya oynayan önde devam etti."
"Bir kere Muslera var, takımda, takım kaptanı. Torreira, Icardi... Mertens çok önemli karakter. Türk oyuncular takım içinde önemli. Bazen hocanın hatalarını bile oyuncu kapatabiliyor, bazen hoca oyuncunun kapatıyor. Yok desem yalan olur."
"Üçüncü sene, Torreira, Mertens, Icardi, Barış, Kerem, Abdülkerim, Nelsson, Muslera... Tabii bekler hep değişiyor. Sacha Boey sonrası sağ bekte değişim oluyor. Sol bekte zaten oluyordu. 30 tane falan isim değiştirdik herhalde. Omurga belli, güçlü. Bir yarış da var. Önemli şeylerden biri formayı alan hep devam etti. Teknik adamlık avantajlarımdan biri, formayı alanı devam ettirdik. O da bir etken oldu. Hiçbir zaman yüzde 100 adalet olamıyorsun ama yüzde 90 olabiliyorsun."
"Bence Kerem hep iyi oynuyordu. Hep gole yakın oynuyordu, kaçırıyordu. Benfica'da geçen 3 gol attı. Kendi gitmek istedi, çok istedi. Kerem'de hep bir Avrupa hayali vardı, gidip kendini orada görmek istedi. Bunu futbolcuyken hepimiz istedik. Buraya hep geri dönüş şansı var ama Avrupa'ya gitmek istiyor. Kerem yükselerek oynuyor. Avrupa'da daha çok duyulan bir oyuncu oldu. Hem Şampiyonlar Ligi hem lig performansı. Mili maçta şansız bir penaltı kaçırdı. Hatta Hakan Çalhanoğlu bile penaltı kaçırdı, ilk defa..."
"ICARDI BURADA DEĞİŞTİ"
"Geçen sezon Alanyaspor maçı oynadık, 3-0 yendik deplasmanda, kulübedeki 7 oyuncu Premier Lig'den gelmişti. Zaha, Ziyech, Tete, Ndombele, Vinicius, Davinson, Aurier..."
"Rakibe göre, maça göre hem 3'lü hem 4'lü kullanmayı düşünüyorum. Çünkü 3-4-1-2'den verim aldık. Rakiple hep birebir eşleştik. Tottenham 4-3-3 oynadığı için biz direkt 2 santrfor ve stoper ile eşleşti, Mertens ise Bissouma ile eşleşti. 3-4-1-2 oynamamızın nedenlerinden biri buydu, adam adama baskı yapabilmek için... 1-2 orayı kapatıyor aslında. Orada, arkadaki 3'lünün işi zorlaşıyor. Davinson'u sağ kenarda kullandık, Kaan'ı ortada kullandık. Davinson çünkü hem içi hem dışı kapatabiliyordu. Abdülkerim de en iyi maçlarından birini oynadı, hem kanadı kapattı hem içeriye sıkıştı."
"Icardi bağlantı oyuncusu burada oldu. İtalya'da falan yok. Eskiden hep ceza sahası içi oyuncusuydu. Buradaki gelip top alma işi yoktu."